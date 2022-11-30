生產線問題導致Apple損失嚴重　iPhone產量下滑：預計減少5%至10%

最近，因為代工廠問題導致蘋果iPhone產量極具下滑，官網發貨時間延長近兩月。



據透露，本季度iPhone產量預計將減少5%-10%，但供應疑慮不至於影響iPhone長期需求。

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此外，其預計目前iPhone需求和供給比例約三比一。

也就是說，目前iPhone處於比較嚴重的供不應求局面，這也導致第三方渠道價又漲了起來，不少渠道商都趁機加價賣現貨，價格堪比iPhone 14上市初期。

有消息稱，目前iPhone 14 Pro系列基本漲價千元起步，128GB低配版都超過9000元，想第一時間到手的用戶基本要花費萬元才能拿到。

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