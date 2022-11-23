為永別閏秒作準備　各國同意要在這年或之前　找出徹底解決方法

閏秒給軟件工程師帶來頭痛的日子即將結束。上周五（11月18日），在法國巴黎舉行的計量大會上，政府代表幾乎一致投票，決定取消官方時鐘偶爾增加一秒的做法。



閏秒於1972年引入，作為調整協調世界時（UTC）的一種方式，以調和原子時和觀測太陽時之間可能出現的差異，幾十年來，閏秒一直是科技公司的禍根。

不少專業的機構或設備，每分每秒都很計算得很準確。

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例如，在2012年，Reddit因當年增加的閏秒而使該公司的服務器出現混亂，癱瘓了約40分鐘。最近，Cloudflare看到其部分DNS服務由於2016年的時間變化而受到影響。

像Facebook母公司Meta這樣的公司，每當國際地球自轉和參考系統服務機構調整UTC以增加閏秒時，都會採用一種叫做「塗抹」的技術來避免中斷。今年早些時候，這家社交媒體巨頭發表了一篇博文，呼籲結束這種做法。Meta當時說：「對於管理軟件基礎設施的人來說，每一個閏秒都是一個主要的痛苦來源。推動取消閏秒的部分原因是為了保留UTC作為世界官方國際時間的方式。」

通過這次的投票，來自美國、加拿大和法國的政要呼籲在2035年前結束這一做法。俄羅斯投票反對該提案。過去，該國一直試圖推遲閏秒的消亡，因為其全球定位系統GLONASS包含了調整，而美國運營的全球定位系統（GPS）則沒有。國際計量局時間部前主任Felicitas Arias告訴《自然》雜誌，這一決定可能會迫使俄羅斯發射新的衛星。

在軟件工程師可以鬆一口氣之前，還有另一個組織需要對此事進行權衡。國際電信聯盟是負責傳輸世界時間的組織，它將在明年對這個問題進行投票。如果它推進「決議D（Resolution D ）」，計量學家和天文學家將至少在2135年之前，找出如何調和原子和天文時間尺度的方法。

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