11月Android手機性能榜出爐　天璣9200晶片突圍而出　排榜首是它

撰文：中關村在線
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12月初，評測機構安兔兔發布了一月一度的Android手機性能排行榜。

在旗艦手機性能排行榜中，搭載天璣9200晶片的vivo X90一舉奪魁，平均跑分接近120萬分。其他9款旗艦無一例外採用的均為驍龍8+ Gen1晶片。

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天璣9200晶片於台積電第二代4nm製程打造，搭載八核旗艦CPU，3.05GHz超大核主頻Cortex-X3，率先採用新一代11核GPU Immortalis-G715，性能較上一代提升32%，且支持移動端的硬件光線追蹤和可變速率渲染技術，釋放強大圖形性能提升遊戲體驗。

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手機「飛行模式」將成歷史？歐盟批准飛機上可使用5G電話上網生產線問題導致Apple損失嚴重　iPhone產量下滑：預計減少5%至10%WhatsApp將增Message Yourself功能　除收發信訊外原來還可這樣用vivo X90系列七大技術賣點　獲120萬跑分外　更有蔡司鏡頭加持8個令iPhone用戶羨慕不已的Android基本功能　除充電快外還有這些摺疊屏手機存在的3大問題　娛樂體驗未如理想　到底抵唔抵買？

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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