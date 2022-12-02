11月Android手機性能榜出爐　天璣9200晶片突圍而出　排榜首是它

12月初，評測機構安兔兔發布了一月一度的Android手機性能排行榜。



在旗艦手機性能排行榜中，搭載天璣9200晶片的vivo X90一舉奪魁，平均跑分接近120萬分。其他9款旗艦無一例外採用的均為驍龍8+ Gen1晶片。

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天璣9200晶片於台積電第二代4nm製程打造，搭載八核旗艦CPU，3.05GHz超大核主頻Cortex-X3，率先採用新一代11核GPU Immortalis-G715，性能較上一代提升32%，且支持移動端的硬件光線追蹤和可變速率渲染技術，釋放強大圖形性能提升遊戲體驗。

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