11月Android手機性能榜出爐 天璣9200晶片突圍而出 排榜首是它
撰文：中關村在線
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12月初，評測機構安兔兔發布了一月一度的Android手機性能排行榜。
在旗艦手機性能排行榜中，搭載天璣9200晶片的vivo X90一舉奪魁，平均跑分接近120萬分。其他9款旗艦無一例外採用的均為驍龍8+ Gen1晶片。
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天璣9200晶片於台積電第二代4nm製程打造，搭載八核旗艦CPU，3.05GHz超大核主頻Cortex-X3，率先採用新一代11核GPU Immortalis-G715，性能較上一代提升32%，且支持移動端的硬件光線追蹤和可變速率渲染技術，釋放強大圖形性能提升遊戲體驗。
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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】