手機「飛行模式」將成歷史？歐盟批准飛機上可使用5G電話上網

歐盟委員會正在為歐洲航空公司開始提供機上5G連接打開大門，該組織已經宣佈，為機上5G以及「以前的移動技術世代」分配某些頻譜。乘客將連接到機上的微微蜂窩基站，然後通過衛星連接到地面的網絡。通話、短信和數據預計都會得到支援。



歐盟專員Thierry Breton說：「5G將為人們帶來創新服務，為歐洲公司帶來增長機會。當涉及到超高速、高容量連接所提供的可能性時，天空不再是一個限制。」 委員會的公告並沒有提供關於5G服務可能向飛行者提供的確切時間的細節。

以後坐飛機，手機都不用調成「飛行模式」了！

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儘管乘客歷來被告知在飛行中要將他們的設備置於「飛行模式」，但近年來規則已經放寬。2014年，歐盟航空安全局更新了其指導意見，表示航空公司不需要要求乘客使用該模式來保證安全。飛機模式通常限制手機連接，但通常仍允許其他無線技術，如Wi-Fi和藍牙。

國際航空運輸協會告訴《電訊報》，機上5G預計不會造成任何安全問題，因為它使用的頻率與駕駛艙通信使用的頻率不同。手機將使用5GHz以上的頻譜，而飛機本身使用4.2-4.4GHz的範圍進行連接。

在美國，5G和航空旅行業之間的關係一直很緊張，今年早些時候，航空公司表示擔心在機場附近推出新的5G頻譜有可能破壞敏感的機艙設備。現在，頻譜的推出預計將在明年年中進行，讓航空公司有時間用對所用頻率不敏感的設備來改造他們的飛機。彭博社指出，由於「安全和國家安全理由」的反對，FCC在2020年放棄了允許機上手機連接的計劃。

雖然允許，但考慮到現在航空業的水平，要普及至少要幾年的時間。

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