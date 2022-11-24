vivo X90系列七大技術賣點　獲120萬跑分外　更有蔡司鏡頭加持

時間來到11月，機圈也迎來了一波新更迭。隨着Snapdragon 8 Gen2、天璣9200的陸續發布，各大廠商的Android旗艦的發布時間也都安排了起來。



vivo X90系列正式發布，除了搭載高通、聯發科最強晶片外，vivo X90系列還升級了自研晶片V2、全新的蔡司鏡頭包，全球首發VCS仿生光譜技術的等等，這篇文章將為大家帶來了七大技術點解讀，一起來看看吧！

盤點vivo X90的7大賣點：

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1. 天璣9200

先來看vivo X90，作為系列的標準版，價格厚道的同時，配置可一點不弱。配置上，最受關注的就是這顆天璣9200了。天璣9200是聯發科最新推出的旗艦級SoC，延續了天璣系列晶片在高性能、優秀能效的表現，並且在遊戲、影像、連接等當面也有了全方位的提升，理論上這是一顆很強力的晶片，至少從參數上來確實如此。那麼實戰中表現又如何呢？

從實測來看，vivo X90 Pro安兔兔跑分達到了1202416，GPU的表現尤為出色，還要超出以往的天璣9000/天璣9000+不少，甚至有可能再次刷新Android圈的跑分記錄。

2. UFS4.0+MCQ多循環隊列

除常規CPU、GPU跑分有明顯的提升外，vivo X90還採用了UFS4.0+MCQ多循環隊列組合，MCQ多循環隊列將CPU與UFS之間的數據交換通路由1條擴展至至多8條，大幅提升CPU的數據併發處理能力，讓軟件切換和後天喚醒都更快、更流暢。相互配合下，遊戲時加載的速度也更快，安裝的時間也縮減了不少。

3. 王者榮耀自適應畫質模式

很值得一說的是，這次vivo X90還新增了王者榮耀自適應畫質模式，該模式由vivo、聯發科、王者榮耀聯合開發，在遊戲設置中可以開啟此選項（僅限聯發科晶片手機），該功能有利於改變遊戲時的卡頓情況，開啟後可以調節到合適的畫質。

對於玩家來說，如果你追求極致穩定性，可以嘗試開啟它。另外除了自適應畫質模式外，諸如遊戲插幀、遊戲定製音效、體感操控和4D遊戲振感等功能也是一應俱全，遊戲體驗還是不錯的。

4. 全球首發VCS仿生光譜技術

相較於性能上的提升，vivo X90系列在影像上的變化甚至可以用「跨越」來形容，正因為如此，vivo X90系列在定位上還是更偏向「影像」多一些。

首先，我們還是先來看一看標準版的影像配置：vivo X90採用了50MP VCS IMX866主攝+12MP IMX663超廣角+12MP IMX663經典三攝佈局，並且支持dTOF激光對焦傳感器以及vivo 蔡司聯合研發的蔡司T*光學鏡頭。

索尼IMX866大底傳感器是由vivo X80系列首發，原生尺寸為1/1.49英寸，vivo X90在延用這枚傳感器的同時，還另外引入了VCS仿生光譜技術，其優勢是能夠進一步還原人眼的色彩訊息接收度，實現信噪比提升20%，色彩還原度提升15%。

無論是手機還是相機，都有「底大一級壓死人」的說法，手機受限於空間的原因，一直以來都很難在傳感器尺寸上有所突破，不過今年陸續有機型開始搭載1英寸的傳感器，可以說是移動影像的一大進步。

vivo X90 Pro和vivo X90 Pro+都搭載了一英寸T蔡司T*主攝，傳感器為索尼IMX989，光圈最大達到了F1.75，同時這也是首款搭載1G+7P玻璃鏡片的1英寸鏡頭，硬件上可以說是堆料滿滿。相較標準版，Pro和Pro+的相機配置確實要更強一些，尤其是一英寸超大底傳感器的加入，對於手機影像畫質的提升可以說是立竿見影的。

5. 新一代自研晶片V2

除了大底傳感器的加持外，vivo X90系列另一大看點就是V2晶片了。相較V1、V1+，V2晶片在保證低延時，高能效的基礎上引入AI實時處理運算架構，整體性能更強，同時自研晶片V2的圖像處理單元中配備全新自研的MEMC、AI NR、HDR Tone Mapping等算法，使得vivo X90系列在拍攝夜景視頻時，面對複雜的光線環境，也能做到高光可控、降低噪點，並保留夜色和動態範圍，帶來了色彩自然、細節清晰、質感出色的夜景視頻體驗。

與此同時，就算是在純黑環境下拍攝，vivo X90系列的屏幕甚至還能作為「監視器」使用，真正做到所見即所得，這些體驗同樣歸功於V2晶片的加持。

總體來看，vivo X90系列在夜景拍照和視頻體驗上都有相當明顯的提升，針對夜景常見的眩光、鬼影等問題，全系都支持蔡司T*鍍膜和蔡司T*光學鏡頭；此外還新引入了VCS仿生光譜技術、V2晶片，帶來了臻彩夜景視頻、4K超感「夜視儀」等體驗，達到目前移動影像的一流水準。

6. 蔡司鏡頭包

人像方面，vivo X90系列依舊支持豐富的蔡司鏡頭包玩法，另外這一代還新增了「蔡司耀斑 人像」風格，不僅解決了逆光拍攝的問題，更模擬了蔡司經典電影鏡頭，讓光暈也變得生動起來。

7. 超視網膜護眼屏

移動互聯時代，用戶每天與手機相處的時間是很多其他電子設備望塵莫及的，這也使得用戶對於手機屏幕的要求越來越高。因此，「一塊好屏幕」也不僅僅只有好看的參數，同樣需要優秀的護眼能力。

vivo X90行業首發京東方的超視網膜護眼屏，採用全新一代Q9發光材料，藍鑽排列，像素密度達到了452ppi，相較上一代Q8，屏幕功耗降低15%，發光效率提升15%，有害藍光控制在6%以內，另外屏幕壽命也提升了10%。

除此之外，這還是一塊正兒八經的護眼屏，它的PWM調光頻率高達2160Hz，比一些主流的1920Hz還要高。

這裏需要解釋下，為什麼PWM調光頻率越高就越護眼？PWM是OLED屏幕調光方式的一種，PWM通過亮滅來調控屏幕的亮度，這意味着像素點本身並不會發生變化，變化的只是像素點點亮的時間，亮滅的頻率越低，比如250Hz以下，就會出現較為嚴重的頻閃現象，時間一長就會對雙眼帶來傷害，這也是為什麼早期的PWM屏幕被稱為「瞎眼屏」的原因。

vivo X90上的這塊屏幕就沒有這個煩惱，2160Hz高頻PWM調光很好解決了手機屏幕在低亮度場景下的屏幕閃爍問題，配合天璣9200的晶片級控光技術，在長時間閲讀以及夜晚、弱光等環境下會更加護眼。

最後：

以上就是來自vivo X90系列幾個主流技術點的解析，事實上這一代的旗艦整體非常全面，除了我們上述所提到的，還有包括諸如120W雙芯閃充、CMF工業設計、超廣域冰原散熱、內存融合等一大批亮眼技術。

總之，vivo X90系列作為首批搭載天璣9200的旗艦手機，無論是性能還是影像，亦或者其他方面的使用體驗，都保持了當下旗艦手機的頂尖水準。

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