雷軍分享Xiaomi 13系列試相　Leica鏡頭表現出色　網民：拍照絕了

儘管 Xiaomi 13 系列因故延期，不過小米就仍繼續為其進行宣傳預熱。像過去週日小米 CEO 雷軍就在其微博帳號，一口展示了 24 張以 Xiaomi 13 Pro 不同鏡頭功能試拍的相片集。



日前小米 CEO 雷軍在其微博帳號，展示了 3 組共 24 張以小米未發佈新作 Xiaomi 13 Pro／Xiaomi 13 的試拍相片。包括專屬於 Xiaomi 13 Pro 的「徠卡一英寸主攝」跟「徠卡 75mm 長焦」，跟 Xiaomi 13／13 Pro 系列兼享的「徠卡絕對特寫」，每組 8 張合共 24 張照片。

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宣傳時以 Ultra 能力全面下放為賣點，預計高端機型 Xiaomi 13 Pro，將配備 IMX989 1 吋感光元件主鏡、跟 F2.0 光圈 75mm 浮動長焦鏡頭；加上早前有消息指 Xiaomi 13／13 Pro 將同時面向海內外市場，公佈樣本照片能讓不同市場的 Xiaomi 13 準買家，能更直觀看到手機攝像表現。

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