moto X40提前劇透　Snapdragon 8 Gen 2安兔兔跑分突破131萬分

11月21日早，聯想中國區手機業務部總經理陳勁發布微博，提前劇透了搭載Snapdragon 8 Gen2晶片的moto X40安兔兔跑分：1312901分，這個數據相比市面上其它性能旗艦可以說是遙遙領先。



根據之前的曝光配置，moto X40將採用一塊6.67英寸1080×2400分辨率OLED屏幕，同時支持屏下指紋解鎖，影像方面將採用50MP+50MP+12MP三攝組合，擁有4倍光學變焦能力。續航方面，X40 Pro將內置4950mAh電池，X40標準版將內置4450mAh電池。

moto X40配搭上Snapdragon 8 Gen2，在跑分上有出色表現！

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Snapdragon 8 Gen2採用台積電4nm製程打造，並採用全新的「1+2+2+3」架構設計，擁有一顆3.2GHz Cortex X3超大核，2顆2.8GHz Cortex A715大核、2顆2.8GHz Cortex A710大核以及3顆2.0GHz Cortex A510小核。

與Snapdragon 8相比，Snapdragon 8 Gen2超大核性能+35%，能效+40%，同時GPU也有25%的性能提升和25%的能效提升。

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