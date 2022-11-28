摺疊屏手機能夠逆風增長的3大原因　市場基數小提供更大發展空間

儘管今年雙11手機價格集體跳水，但是手機的銷量仍是不太樂觀。與整體的手機市場畫風迥異的是，摺疊屏手機卻逆風增長，一幅欣欣向榮的樣子。據CINNO Research公佈的數據顯示，今年第三季度，國內市場摺疊屏手機銷量同比增長114%。



在手機市場不景氣的大環境下，摺疊屏手機為何能逆勢增長呢？我認為有市場、產品和用戶三方面原因。▼▼▼

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1）市場基數小，增長空間大

雖然摺疊屏手機已經推出有幾年了，但是整體的市場佔有率還是比較低的。據IDC數據，2022年Q3國內市場手機出貨量達到了7110萬台，而Q3摺疊屏手機的銷量為72.3萬台，摺疊屏手機才佔整體手機市場的1%。

作為一個新的手機形態，摺疊機的用戶基數小，這也給摺疊機更多的發展空間。不像是現在普通智能手機，彷彿已經到了進無可進的地步。

2）摺疊屏技術提高，產品價格下降

摺疊屏手機剛上市時，動輒就是萬元以上的價格，即使對於高端機手機用戶來說，這個價格也絕對算不上便宜了。但隨著摺疊屏不斷發展，現在的價格已經降到5000元-8000元人民幣左右了，和各品牌的高端旗艦機價格相當。以華為最新發布的華為Pocket S為例，價格5988元人民幣，再加上上下摺疊的設計，對於很多女性用戶來說還是很有吸引力的。

除了價格降下來了，摺疊機的技術也更加成熟了。現在的手機廠商或使用水滴型鉸鏈，或採用更小的彎折半徑，減少摺疊屏手機摺痕的產生，同時使摺疊屏折起來也更加輕薄，便於使用和攜帶。

3）用戶選擇減少，貪新鮮買摺疊屏手機

用戶選擇減少是指手機同質化嚴重，用戶買了新手機，又好像沒買。手機創新到了瓶頸期，很多手機廠商都在擠牙膏。在這個時候，普通手機對用戶的吸引力降低，還不如直接買個摺疊屏。我們編輯部的同事去年就因為好奇買了個摺疊屏手機，今年新鮮感過了就賣了二手。

除了貪新鮮，摺疊屏手機也和高端、商務等附加屬性綁在了一起。用戶買摺疊屏手機的時候不僅是買一個電子產品，還同時購買了它的這些附加價值。

雖然現在摺疊屏手機銷量不斷增長，但一些App的適配問題還是沒有得到解決，很多人也並不看好摺疊屏。但作為一種新的手機形態，摺疊屏手機在發展的過程中可能就會為手機創新提供一種新的思路，走出當前的困局。

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