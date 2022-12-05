微軟建議手提電腦不要充滿電　保持這個電量能延長電池壽命和性能

關於數碼設備充電，網上有很多教大家怎樣充電才能最大限度保護電池，其中也包括手提電腦。如今Microsoft也來科普，當然是針對Surface用戶。



Microsoft表示，不要把手提電腦充滿電，最好將電量保持在20%-80%之間。

手提電腦最好將電量保持在20%-80%之間

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Microsoft認為，將手提電腦電量保持在20%-80%之間，可以最大限度延長電池的壽命和性能。當然，如果需要出行使用的話，最好還是充滿電。另外，不要在溫度太高的地方給手提電腦充電，這樣也會影響到電池。

如果長時間不用手提電腦的話，電量最好保持在50%以下，而不是充到100%。如果電池出現膨脹的話，最好立刻停止使用手提電腦，因為電池膨脹可能會存在意外風險，最好更換電池後再使用。

雖然以上Microsoft的建議是針對Surface用戶，但也同樣適用於其他手提電腦產品。

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