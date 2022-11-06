電池健康｜手機掉電快有的3個原因　20%以下會耗電快只是假象？

大家有沒有一種感覺，自己的手機電量到20%以下之後，電量消失得非常迅速，幾乎以肉眼可見的速度在掉電，但是掉到1%的時候，又非常耐用，打電話，發消息都還能堅持好一會，讓人感覺冥冥之中有一股神力在支撐。



其實出現這種問題都是手機電池管理系統搗的鬼，並不是手機電池真的出現毛病了。但是如果在20%以上就掉電非常快，一天兩充甚至一天三充，那真可能是使用習慣問題或者電池不行了。

本文總結了3個手機掉電快的原因，幫助小伙伴們對自己的手機進行自我診斷。

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1. 20%以下掉電快，電池管理系統的問題

如果說自己的手機是到20%以下才會耗電特別快，那手機基本上是沒什麼問題的。我們都知道手機電池過度放電對於手機電池不好，手機也會一到20%就會提醒用戶電量過低，趕緊去充電，這些都是為了保護手機電池。手機的電池管理系統也是為了同樣目的而設立的。

電量到20%以下之後，手機電壓和電量的比例關係發生變化，這個時候根據電壓去推測電量也是不那麼準確的。在這種不準確的情況下，本著保護電池的目的，電量管理系統會盡可能的把電量標底，以提醒用戶趕緊去充電。所以到20%以下並不是真的掉電快，只是顯示的數值有誤差。

2. Android機後台運行過多

如果是Android手機，建議減少後台運行應用程序。之前有一個朋友跟我說她手機掉電快，而且手機電池也是剛換沒多久，讓我看看原因。後來看了一圈，除了她每天用手機的時間有點長，還因為她開的後台程序太多了，所有的運行程序都沒有關，每關機一次才關。這對蘋果手機來說可能沒什麼問題，因為iPhone都是虛擬後台，不會佔用空間，但是Android機就不一樣了，後台會跑流量和佔運行記憶體，消耗手機電量。

3. 使用時間過長，電池老化

如果使用時間過長，3年左右的手機電池老化也在所難免。如果平常喜歡充著電玩手機，手機電池老化速度會更快。手機發燙對手機各個元器件的損耗都挺大的，想要讓自己手機電池多用些時候，建議還是不要在充電時玩手機。

以上就是總結的幾個手機掉電快的原因，通篇看下來有解決你的困惑嗎？

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