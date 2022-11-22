Snapdragon 8 Gen2跑分解禁　安兔兔有好表現　得128萬分令人期待

在前幾天的驍龍峰會中，高通正式發布了第二代驍龍8（Snapdragon 8）移動平台。和往年一樣，在新晶片發布後，喜聞樂見的跑分環節依舊沒有缺席，高通同樣安排了測試場地，中關村在線作為首批測試媒體也參與了這次活動。



在揭曉成績前還是要強調一句，我們手中測試的機器是搭載驍龍8 Gen2的樣機，並不是上市的量產機型，全身塑料且沒有搭載散熱，所以這裏的跑分成績權當做一個參考，具體表現還是以商用機型為準。

Snapdragon 8 Gen2各方面效能都有所提升，跑分得128萬。

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首先是在安兔兔中，整體跑分還是比較穩定的，多次測試基本都能保持128萬以上，其中CPU跑分達到了27萬+，作為對比，驍龍8+的CPU跑分大概在25萬+，驍龍8則是23萬+，有小幅的提升；GPU方面，驍龍8 Gen2拿下了57萬+的分數，比上一代高了10萬左右，提升還是比較明顯的，這意味着驍龍8 Gen2的圖形處理能力有所增強，再加上對移動光追的支持，這一代旗艦的遊戲表現確實可以期待一下。

在GeekBench 5中，跑分最好的一次單核成績為1486，多核5212，其中多核性能提升明顯。這一次驍龍8 Gen 2採用了1+2+2+3的新架構，其中不僅超大核由Cortex-X2升級到了Cortex-X3，性能核也由之前的3顆Cortex A710替換成了2 x Cortex A715 + 2 x Cortex A710，同時保留了3個Cortex-A510能效核。顯然，核心規格的提升是帶動多核分數發生變化的重要原因。

從結果來看，與之前測試過的驍龍8 Gen1機型相比，驍龍8 Gen 2單核提升20%，多核提升38%左右；而與驍龍 8+相比，驍龍8 Gen 2單核提升在11%，多核提升24%。

官方宣稱CPU帶來35%的性能提升（對比驍龍8），目前來看這一成績還是很靠譜的。除了性能外，第二代驍龍8 CPU能效也提升了40%，至於具體到商用機上會有怎麼樣的表現，大家也可以等上幾天，畢竟距離首批驍龍8 Gen2量產機上市也沒幾天了。

在GFXBench中，GFX-Manhattan 3.0 1080p離屏測試332fps，GFX-Manhattan 3.1 1080p離屏測試224fps，GFX-Aztec ruins 1080p Vulkan離屏測試179fps，GFX-Aztec ruins 1440p OpenGL ES3.1離屏測試60fps。

在圖形處理方面，除了以上幾項測試外，筆者還測試了3D Mark。其中3D Mark WildLife Unlimited平均幀率為84.20 FPS；3D Mark WildLife Extreme Unlimited平均幀率為22.60 FPS，Adreno 740 GPU沒啥說的，依舊很強勢，不過和去年相比，新晉挑戰者天璣9200同樣不弱。所以，未來幾個月誰才是遊戲神U，還真的很難說。

PC Mark側重於能效測試，最好成績也達到了18967，同樣要優於驍龍8/8+。

針對第二代驍龍8的AI性能，我們也用AI Benchmark、安兔兔AI進行測試：AI Benchmark得分為2074K；安兔兔AI得分為3556318。作為全面融入AI的一代處理器，第二代驍龍8在AI推理計算上，相比第一代驍龍 8移動平台性能提升了4.35倍，能效提升60%，整體提升還是十分驚人的。

最後：

以上就是來自第二代驍龍8測試機的一些跑分情況， CPU性能有一定提升，GPU性能提升比較顯著，AI性能也得到大漲，並且各個部分的能效也都有提升。簡單來看，第二代驍龍8性能問題不大，依舊Android陣營最強大的處理器之一，至於大家更關心的功耗問題，目前來看機器發熱並不明顯，多輪測試後温度也還沒到燙手的地步。不過這畢竟是測試樣機，真正決定體驗的還是各家的商用量產機，大家如果感興趣的話也別忘了關注我們後續的評測內容。

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