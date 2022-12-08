Android 用家的4大奇葩行為　影相一定要借iPhone　刻意唔用Emoji

智能手機搭載的iOS系統及Android系統各有擁護者，不過近年來越來越多人使用蘋果手機，身邊幾乎人手一臺iPhone。隨著iPhone日漸普及，也有人因為手機品牌而虛榮心作祟，近日就有一名網友分享身邊朋友的奇葩行徑，像是會為了不想讓別人知道自己用Android手機跟別人借手機自拍，甚至還會下載蘋果的f螢幕錄影模版，也從不使用Android系統的emoji，讓他覺得非常傻眼。



拍照也要借iPhone！還故意擺拍露出Logo

原PO在Dcard發文，表示身邊有一些人會為了不想讓人發現自己使用Android手機，而做出一些匪夷所思的神奇行為，像是自拍或拍照的時候一定要跟別人借iPhone，還會佯裝成不小心被拍到，並刻意露出蘋果Logo，甚至發出照片被別人詢問是不是換手機時還會回「對啊」，讓他覺得非常傻眼。不過原PO也指出，這已經是所有行為中最普通的，「就像平常拍照會借飾品墨鏡那些一樣。」因為還有其他更誇張的案例。

▼▼▼Android用家有邊4大奇葩行為？！▼▼▼

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特地使用iPhone螢幕錄影模版 手機內建主題也可以下載

原PO表示，有人會特地去下載iPhone的螢幕錄影模版，他就曾看到朋友在IG限時動態上發螢幕錄影畫面，但似乎跟iPhone有些不同，「蘋果螢幕錄影一開始會有一個上滑才能錄嘛，Android沒有，有一次發現同學發限時，發的是蘋果錄影方式，但返回主螢幕鍵那些還在。」詢問之下才發現原來朋友是下載iPhone的模版來使用。原PO更進一步指出，雖然自己沒有遇過，但曾看到網路上有人教學如何把手機內的主題都換成iPhone內建的樣子。

刻意不使用Emoji 「這樣別人就知道我用Android」

此外，原PO還提到自己有一個朋友聊天時總是使用顏文字，從來不用emoji，好奇詢問之後朋友表示，因為「Android的表情很醜」、「這樣別人就知道我用Android」，讓他覺得非常困惑。對此留言區也有人指出，其實這種行為根本是白費心思，因為顯示出來的emoji本來就會隨著使用者的手機系統而不同，「其實emoji除了ig限時之外都是看使用者的手機品牌來顯示……你同學有點多此一舉。」

連WiFi名稱也要改！用Samsung卻取名「某某某的iPhone 12」

最後原PO還分享，有一次跟朋友借WiFi打報告，朋友的WiFi名是「某某某的iPhone 12」，但事實上朋友所使用的手機卻是Samsung。周遭許多人極力想隱藏自己使用Android手機的行為，讓原PO覺得非常不解，「不曉得什麼可愛的心態，我個人感覺是有點愛慕虛榮，其實Android也沒什麼不好吧？」

貼文一出也引來網友們熱烈討論，不少人都覺得這樣的行為很虛榮，而且非常難以理解，「滿足自己的虛心？」、「第一次看到……」、「以前國高中的確有這種人，但都2022了……還有這種人呀」、「這樣也太累了吧，用Android也沒有很丟臉吧」、「其實根本沒人在乎」、「你朋友是多自卑」。

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