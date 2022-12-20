Harmony OS 3新版推送　除加入Turbo充電模式外　解鎖速度更流暢

華為近期不但發表了多款手機新品，其自家系統 Harmony OS 3，亦在日前推送最新版 3.0.0.187，其中新功能包括電量回復效率更佳的「Turbo 充電」模式，及全面提高系統流暢度等操作體驗。



據國內媒體資訊，日前推出的 Harmony OS 3 為 3.0.0.187（SP1C00E185R5P4）版本，檔案大小為 0.98GB，率先在華為新代旗艦 Mate 50 Pro 推送，預計將陸續在其他對應裝置更新。

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是次更新主打電量回復效率更佳的「Turbo 充電」模式，該功能可在手機充電時、長按螢幕中央部位以啟動，啟動後將會於訊息中心提示，標明除加強充電效率外，亦有機會讓裝置相比正常充電模式有較高系統溫度。

而除了「Turbo 充電」模式外，這次 Harmony OS 3.0.0.187 尚改善了手機人臉及指紋解像的感應速度、系統整體流暢度的細部設置，加強操作體驗。

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