YouTuber KOL 網紅 2022年 大事回顧｜仍處於疫情中的2022年即將完結，今年YouTuber界的網紅主播界有什麼令人關注的事件發生過呢？即刻一齊回帶計數！



香港篇01｜Sunny Arho TV退款事件

無論是好與壞、讚或彈，今年最多人談論的香港YouTuber相信一定是Arho TV的情侶檔Sunny及Creamy。二人曾有大量年輕觀眾，推出精品開年宵市集大賺特賺，卻因為發行NFT的手法被詬病，並被爆報稱香港製造的精品、實為淘寶訂貨，食相難看被網民杯葛，雙重打擊下52萬訂閱數曾狂跌近10萬！最終需要進行退款，未知事件能否就止平息，2023年重新開始專心製作內容呢？想詳細了解事件……點擊收看更多

YouTube截圖

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👉Sunny退款道歉｜5百元淘寶咕𠱸當波踢洩憤｜被罵欺騙fans迴避鏡頭

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香港篇02｜試當真賣NFT

YouTube頻道《試當真》推出NFT產品，引起廣大網民關注，不少人批評試當真有樣學樣，而且定價過高，亦令網民直罵「搵笨」。而後來他們試圖以直播講解整個NFT計劃，卻愈講愈衰，被發現游學修等一眾主腦人對NFT根本一知半解，但就有人計過他們一天已袋了千萬港元。

最近，還有連登仔開po指，當初《試當真》在推出NFT時所許下的目標及承諾，幾乎全部都做不到。明明說好一日一片，最終就hea爆，影片view數亦非常低迷，最低只得2萬人收看。

👉試當真Cap圖賣NFT 一張$4800遭批搵笨 4大惹火事件搞出大頭佛

香港篇03｜劉馬車2.0 Kenny 與Kenny老母爆紅！

YouTuber Kenny Chan（陳嘉偉）拍了多年短片，2022年終於捱出頭成為社交網絡紅人，頻道及IG雙雙突破5萬訂閱大關更月入35K。網民笑言除了訂閱數「已經超越另一個Kenny（關智斌）」，Kenny風格搞笑而當中有點瘋狂，被笑言是劉馬車2.0！而經常客串出鏡的「Kenny老母」因每次都叫人信耶穌，人氣可能比兒子更高！想睇Kenny成名因素……點擊收看更多

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👉YouTuber Kenny 被女網民指控IG性騷擾｜TG群冷血恥笑Mirror事故

香港篇04｜小薯茄麗英殺入903十大最喜愛女歌手

人氣YouTube頻道「小薯茄」成員麗英除了專演醜角、自嘲是「全死角美少女」，其實也是一個定期出片的女歌手，更曾得過新城勁爆女新人獎！雖然連登有人開po指麗英是雞仔聲，更求她不要再唱歌，仍成功靠網民投票殺入「叱咤903樂壇流行榜」最喜愛女歌手10強，可惜未能進入5強。

麗英《矮妹正傳》（網上圖片）

903圖片+ 連登討論區截圖

👉小薯茄麗英入叱咤最喜愛女歌手10強｜連登仔：我求下你唔好再唱歌

香港篇05｜ViuTV狂捧 熊仔頭女郎嘉盈

出身於「熊仔頭」channel FHProduction 的「熊女郎」嘉盈，形像敢言不拘小節，加上衣著性感好身材，在YouTube界早已彈起，而2022年ViuTV就出行力勁谷嘉盈，很多節目中都能看到她的身影，當中最爆可就是戀愛配對節目《姊妹們的國際市場》，嘉盈不單只服裝出位，更爆出「男人話唔愛大胸都係講大話」這驚人soundbite勁搶fo，語出驚人辣㷫女網民！

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👉姊妹們的國際市場｜嘉盈一句話辣㷫女網民｜5位港女參加者IG起底

香港篇06｜小麻 成為連登狙擊對像

港大女生YouTuber小麻為紀念開台兩年，清純QQ學生妹樣首次曝光，訂閱一夜爆上3萬，然而因為她同步參與「試當真」許賢的配音片，被連登仔指貪錢埋堆，引發網民狙擊呼籲unsub，移居英國留學後仍不斷受關注及狙擊更多收看請點擊

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👉試當真 x 小麻｜清純YouTuber曾獲連登力撐 何解一夜間失去光環

外國篇

潤羽露西婭與HOLO解約



以虛擬動畫角色形像做直播的HOLOLIVE頻道，人氣VTuber 潤羽露西婭（潤羽るしあ）在2022年2月10日直播中不小心誤爆了與人氣網絡歌手MafuMafu的私人訊息，地下戀情曝光，加上未經公司同意就向「炎上系YouTuber」爆出公司內報情報，終被母公司CLOVER逐出HOLO家族，即時解約。

「潤羽露西婭」（潤羽るしあ）

👉Hololive潤羽露西婭直播意外爆與歌手同居 官方:違反保密正式解約

Pan Piano 愈脫愈多



Pan Piano是來自台灣的性感Cosplay+動畫歌鋼琴演奏YouTuber，自從2020年乘《鬼滅之刃》熱，以性感版禰豆子扮相一曲成名大賺180萬點擊後，頻道有307萬人訂閱！不過最近有人發現小P老師近1個月的View數及追蹤者數字均大跌70％，連登討論區甚至有人轉載台灣網媒文章，表示：Pan Piano真的脫了！

👉Pan Piano真的脫了｜Patreon收費會員專用新片不再彈琴只跳舞滾床

Toyz涉賣大麻煙彈判4年2月



前電競遊戲《英雄聯盟》世界冠軍劉偉健（Toyz）移居台灣發展發展後事故不斷，性格狂妄、拍片常常得罪全世界。不過2021年他風光不再，被台灣警方於住所搜出起獲200顆大麻煙彈，並於21年9月逮捕，2022年被判刑4年2個月……收看更多

👉港產電競冠軍Toyz在台賣大麻煙彈 以不熟法例求情 終判監4年2月