Apple Watch S8 評測｜堪稱小型iPhone 14 Pro　強大功能無可匹敵

每年9月的「科技春晚」，大家最翹首以盼的就是蘋果的第一場秋季發布會。在蘋果今年的「超前瞻」預告中，我們本以為這次的主角不是iPhone迎來了重磅更新，就是「傳聞已久」的AR/VR終於要來了。結果誰曾想，蘋果不愧是蘋果，總能帶來出乎所有人意料之外的驚喜。



「動態島很好，但Ultra更驚艷」。這是所有人對這場發布會的共同感受。但是，當我們冷靜下來後會發現，不管是從蘋果對其的定位還是挑動消費者「敏感神經」的價格，Ultra都不適用於普通消費者。往年作為Apple Watch家族「頂樑柱」的數字系列才是我們消費者想要的那塊智能手錶。那麼被我們「忽略」的Apple Watch Series 8（下文簡稱S8），能否繼續撐起Apple Watch家族的「頂樑柱」呢？讓我們往下看。

▼▼率先睇Apple Watch S8外觀▼▼▼

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1）設計：軟硬件升級向 iPhone 14 Pro 看齊

當我在線下Apple Store選購S8的第一刻，我和所有Apple Watch S7老用戶一樣，感覺不到它們在外觀設計上有絲毫不同（事實也是如此）。對於這樣的外觀設計，低情商的說法是，換不換新，大家都認不出來，而這也是今年Apple Watch Ultra在發布會上「反客為主」的原因。

但是如果我們換個高情商的說法來看呢？ S7的外觀設計已經足夠好了，對於我們老用戶而言，上手S8不需要任何成本，你仍將獲得巨大的顯示屏和圓潤的邊緣，以及對現有所有錶帶的支持。但是以創新為本的蘋果，真的會如此嗎？其實這一次蘋果是把「技能點」全部用在了S8的「內在」，讓S8成為近幾年Apple Watch這條產品線中，真正將軟硬件更新升級向iPhone產品線看齊的一次革新。

在整場發布會中，iPhone 14 Pro系列和Apple Watch三款新品均支持蘋果號稱超過100萬小時真實駕駛和車禍數據調校出來的算法功能——「車禍偵測」。在S8上，蘋果在為其搭載S8 SiP 芯片的基礎上，為它升級了陀螺儀和高 g 值加速感應器，並通過配合麥克風、氣壓計、GPS等配件，使其可以幫助佩戴S8的用戶在發生車禍的第一時間進行緊急呼叫（當然，我和蘋果都衷心希望沒有人會用上這個功能，但它確實能夠為我們帶來日常無聲的守護與必要時的希望）。

除了「車禍偵測」外，S8還新增了溫度傳感器。但這一次蘋果同樣與絕大多數廠商走了不同路。對於它們而言，如果要在智能穿戴設備上搭載一個溫度傳感器，大概率會為其匹配服務於新冠預防的發燒監測功能，但是蘋果對於這顆傳感器的設想卻不同。

在過去幾乎沒有任何智能硬件會關注到女性經期這一領域，對於大部分女性而言，如果要進行經期跟踪，往往只能通過一些App來進行手動標註。在watchOS 6中，蘋果為其推出了獨立App，雖然它能夠幫助女性用戶更便捷地記錄生理週期，但終究不夠智能。時隔三年後，蘋果通過體溫傳感器和watchOS 9，讓這一「痛點」在Apple Watch S8和Ultra得到解決。

簡單來說，女性用戶在排卵日之後，會分泌孕激素，在接下來的十幾天時間內，她們的體溫會隨激素增加而上升（注：上升幅度大約為0.3℃-0.5℃）。而體溫傳感器會每5秒讀取一次女性用戶睡眠時候的體溫，並通過跟踪測量，呈現用戶長期的體溫變化情況，從而提升女性經期跟踪功能的準確性，幫助女性用戶更精準預測排卵日。

另外，全新的watchOS 9系統還會通過對用戶體徵的測量，來預警經期的紊亂或推遲，據此估算佩戴者的排卵日期，幫助用戶做好備孕打算。值得一提的是，這枚傳感器還可以不分男性/女性用戶，幫助我們追踪睡眠時的體溫變化。

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以上談到的兩個新增功能，雖然都稱不上是蘋果的「史詩級更新」，但是體現的卻是蘋果真正在做關注用戶人文關懷的產品。而回歸到基本的硬件配置來看，S8採用的是與S7一樣的兩種版本尺寸錶殼：41mm和45mm（購買建議：1、先看自身的手腕粗細；2、如果佩戴合適，加上兩百元的差價能夠帶給你完全不同的視覺觀感和使用體驗）；全天候視網膜顯示屏能夠為我們提供最高達1000尼特的亮度，另外它還保留了S4以來的息屏顯示功能。

2）系統：像 iPhone 14 Pro 「動態島」的產品

S8從軟件到硬件，它是一款像iPhone 14 Pro的產品。

作為一名「果粉」的我，可以說每年都會對它進行換新，但是不管是S6還是S7，它給我的感覺都是還差了那麼點意思，但是在用上了S8後，我感覺它變得不同了，這體現在蘋果對watchOS 9系統在細節和專業上的優化。

首先是在運動監測方面，蘋果在跑步、騎行、游泳等常用運動模式中，為Apple Watch加入了一個可以實時查看心率區間的界面，它能夠為我們呈現更加直觀的區間間隔，並通過標註目前所處心率區間以及各區間訓練時間來讓我們更好地了解身體的各項情況，而如果我們在運動、睡眠或者是其他任何情況出現心率異常，它都能夠及時發出預警，並且這些長久以來的數據也會過通過「醫療急救卡」進行記載，在必要時為醫生提供輔助診斷參考。

另一大優化則是在睡眠場景中。全新的watchOS 9相比於以往，能夠為我們展示更加細緻且精準的睡眠監測數據：不僅涵蓋了不同的睡眠階段、各個階段所佔時長等信息，還設有睡眠心率、呼吸頻率、手腕溫度以及為女性用戶開發的「經期排卵」功能。

最後一大優化涵蓋面極廣，我將其統稱為人文關懷。當用戶佩戴的是搭載watchOS 9系統的Apple Watch時，即可通過iPhone鏡像控制Apple Watch，這是繼「輔助觸控」之後，蘋果對無障礙功能的又一次優化，可以方便殘障人士通過更大的屏幕去操作手錶。

另外，從關注環境音量的「噪聲」功能、監測步行穩定性的「活動能力」功能，到涵蓋心率、血氧、呼吸頻率、體溫、血糖、血壓、月經的「主要體徵」，我能感受到的是蘋果在設計Apple Watch與watchOS系統時，想要為全人群的健康保駕護航的願景。可以說，動態島破解了iPhone 14 Pro系列的困境，而watchOS 9則昇華了Apple Watch S8。

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3）健康：合上「三圓環」成了我的習慣與執念

當我在佩戴Apple Watch後，我發現我真的在變得更健康了。我開始變得早睡，開始變得愛運動，開始隨著它的提醒而站起活動、拿起水杯。而當我發現我哪一項指標沒達標亦或是出現異常時，我就會根據日、週、月、年的情況進行趨勢的分析，並由此進行改善。而那每一個徽章的獎勵和身體出現的正向變化，就是對我最好的回報。

此外，蘋果還推出了「洗手」、「營養攝入」、「用藥」、「正念」、「其他數據」（涵蓋：酒精攝入量、刷牙、摔倒次數、水溫、紫外線指數）等一系列與健康息息相關的功能。可以說，不管是對於我還是對於Apple Watch的老用戶而言，我們可以選擇它，也可以選擇其他品牌的任何一款智能手錶，但唯有Apple Watch才與我們手中的iPhone最適配，而也只有watchOS能讓我們用得最舒服。

4）總結：一天一充的續航是唯一的「遺憾點」

從上面闡述的幾點看來，Apple Watch S8確實足夠的優秀，甚至可以說它就是Apple Watch產品線中的iPhone 14 Pro。但是，它還存在一個「遺憾點」——一天一充的續航。眾所周知，得益於ProMotion 自適應刷新率與iOS系統的調校，iPhone可以做到電池容量比友商小，續航卻更強。

但是在Apple Watch產品線中，即便蘋果改進了「低電量模式」與推出了更強悍的Ultra，它的續航能力也依舊不夠看，我依舊只能保持一天/一天半 一充的充電習慣。那麼，蘋果能想到更好的辦法來進行改進嗎？也許這個答案我們只能等未來才能揭曉了。

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