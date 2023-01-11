中國移動發出奇怪短訊　北京民眾擔心被詐　官方回應竟是這樣

根據中國媒體報導，1月8日晚有不少北京市民收到來自10086的奇怪短訊，這個號碼是來自中國電信商「中國移動」官方客服號碼，而短訊內容為「王牌飛行員申請出戰」。



有民眾表示，收到這條短訊疑惑萬分，不知這句話到底為何意，一詢問，周圍也有朋友收到了同樣的短訊。

▼▼▼中國移動發出奇怪短訊▼▼▼

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還有人表示緊跟在「王牌飛行員」短訊後面的還有名為「中國移動手機營業廳推出了歡樂砸金蛋抽話費券、流量券活動，獎品數量有限先到先得」的短訊，裏面還包含一條連結，不知是否為詐騙。

當晚，中國移動方面向媒體表示，正在檢查原因，不過一直都沒有相關回應。直到9日上午，部分手機使用者收到10086的短訊，表示「2023年1月8日晚北京移動對系統進行升級，過程中導致少量客戶收到測試短訊，由此造成的打擾與不便，深表歉意。」

「王牌飛行員申請出戰」其實是中國玩家喜歡用的一個梗，在抖音上有很多二創的應用。這是英雄聯盟中應用投彈手庫奇的語音。在遊戲中庫奇是一位約德爾人，由於乘坐一架飛機在遊戲中戰鬥，所以玩家習慣稱他叫飛機。

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