AirPods 3 評測｜空間音頻技術革新帶來更強沉浸感　卻有致命缺點

在Apple AirPods 3發布大半年之後，我終於在2022年6月大促的第一天入手了一部Apple AirPods 3（官方名稱：AirPods 第三代）。截止今天，我共使用了這款Apple 新一代TWS耳機14天的時間。在這兩週的時間裡，我對這款產品的態度經歷了從失望到驚喜的轉變。



期待已久 但是上手即失望

AirPods 3是一款我期待了很久的產品，作為Apple 的第三代AirPods產品，其採用了很多當下最新的Apple 音頻技術並一改過去的經典外形設計，變成了一款不帶主動降噪功能的「AirPods Pro」。

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在購買AirPods 3之前我便聽聞了關於AirPods 3質量與做工的各種傳聞，為此我特地等待了一段時間，等待Apple 的品控穩定之後再行購入，同時考慮到促銷因素，這一等便是大半年。終於在618大促的預熱階段，我以一個相對不錯的價格在京東入手了這款耳機。 AirPods 3的外包裝採用了Apple 的經典設計，包裝內附贈了一根Apple 原裝Lightning轉USB-C數據線，當然並沒有附送充電頭。

打開包裝，我們可以發現AirPods 3電池盒的外形設計與AirPods Pro的電池盒相當接近，這時我也發現了第一個令我失望的點，那就是AirPods 3的電池盒蓋子似乎像是蓋不嚴一樣可以左右晃動，這在之前AirPods 2的電池盒上是沒有發現的問題。

我一開始以為這是Apple 的做工問題，後來詢問了幾位持有AirPods Pro的同事後發現這似乎是這個外形電池盒的一個普遍特性，我個人猜測可能是Apple 出於某種原因在工業設計預留了空間冗餘，對此我也不打算深究這一現象的出現，究竟是品控問題還是設計問題，畢竟我們對於它的關注還是在耳機本身上。

當然，值得一提的是AirPods 3電池盒支持MagSafe充電，我們可以將它磁吸在各類MagSafe配件上，或使用MagSafe充電器進行無線充電。

和其它Apple 耳機一樣，AirPods 3支持秒連和秒配對功能，當你將新AirPods 3靠近你的iPhone或iPad後便可以輕點「連接」，將它與你iCloud賬戶中的所有設備配對。需要注意的是，需要使用搭載iOS 15系統的iPhone或 iPad才能正確識別和配對AirPods 3，如果你使用iOS 14系統的iPhone，那麼它將被識別為未知的設備，但是卻支持跨設備互聯。

此外，AirPods 3和 MagSafe充電盒的抗汗抗水性能均達到IPX4級別，這是AirPods 2所不具備的一個升級點。

理應變好的音質 但令人感到失望

在連接好了AirPods 3之後，我便開始體驗AirPods 3的音質表現。根據Apple 官方介紹，AirPods 3採用了全新由Apple設計的動圈式驅動單元，該單元由定制放大器提供動力，可呈現格外豐富細膩的音質。

雖然採用了最新的驅動單元，但是AirPods 3給人的第一印象並不理想，其最大的問題在於音質並不飽滿，從是會帶給人一種空曠的感覺，這點與AirPods 2存在很大的不同。 AirPods 3還採用了自適應均衡功能，Apple 聲稱這一功能可自動調整你耳中音樂的效果，同時內向式麥克風會檢測你聆聽的內容，並以此調整低頻和中頻音域，為你實時定制音效，使每一首歌曲都能呈現出豐富的細節。

對於這一功能，我在搭配Apple Music使用時確實可以更容易分辨出不同的樂器和人聲表現，但是其所帶來的聽感提升並不明顯，同時與有線頭戴式耳機相比更是相差甚遠。

在佩戴體驗方面，AirPods 3並沒有令人感到失望。這是讓我對於AirPods 3印像開始變好的一個特性，AirPods 3可以更輕鬆且穩固地佩戴在耳中。與AirPods 2不同，AirPods 3用於佩戴狀態監測的是皮膚識別傳感器，而非AirPods 2和AirPods Pro採用的光學傳感器，這一升級令AirPods 3佩戴狀態監測的響應速度上得到了很大的提升，幾乎沒有出現過識別失敗的問題。

由於聲學設計的改變，AirPods 3的通透性相比AirPods 2有所下降，也就是說佩戴AirPods 3的用戶不容易感知到外界的聲音。這一改變帶來了一個優點和一個缺點，優點是AirPods 3的被動降噪效果得到了提升，欣賞影音作品時的沉浸感更強；缺點是由於AirPods 3並不支持通透模式，因此用戶在佩戴AirPods 3時需要注意留意周邊環境的變化，防止意外的發生。

空間音頻 一種讓人感到驚喜的體驗

說實話，最開始佩戴AirPods 3的一天我甚至有想要退掉它的想法，感覺花了1K+元但是體驗並沒有提升過於明顯，甚至是感覺音質表現還有所倒退。但是在長時間體驗之後，我改變了這一想法，甚至是感受到了驚喜。

空間音頻，一個在Apple 發布會還有各大KOL口中經常出現的詞彙。在體驗AirPods 3之前，我一般認為這是一個可以提升影音娛樂沉浸感的功能，但是在使用了AirPods 3我改變了這一觀點，我認為空間音頻未來甚至可能會改變人機交互方式的創新功能。

不過我們今天不談空間音頻的未來應用，我們主要還是來講一下空間音頻在AirPods 3上的體驗。首先，在使用AirPods 3時，用戶可以在Apple 終端上開啟杜比全景聲功能。與前代產品相比，AirPods 3在聆聽杜比全景聲內容時可以獲得更具沉浸感的體驗，準確說是音頻的聽感定位更準，用戶更容易察覺到聲音的來源方向。

在聆聽非杜比全景聲內容時，AirPods 3的全景聲體驗也遠強於前代產品。例如我們在觀看擁有優質音軌的視頻內容時，主播的聲音彷彿就在你的耳邊，這一提升也會體現在日常的高清語音通話當中。

AirPods 3備受矚目的體驗便是其在聆聽Apple Music中的空間音頻資源時，我們可以明顯感受到空間音頻所帶來的立體聲體驗與傳統解決方案的不同，在空間音頻內容中，我們更像是置身於場景當中，而非端坐在屏幕前。

嘿 Siri？還需提升的互聯體驗

AirPods 3另外一個讓人感到驚喜的是，播報通知功能的增強。在前代產品上也具有該項功能，但是體驗並不好，得到升級之後AirPods 3的播報通知功能達到了一個可用的程度。當你佩戴AirPods 3聆聽音頻內容時，如果收到語音通知Siri便會打斷音頻為你播報信息，支持短信、微信等推送內容，並且現在的Siri非常智能會播放表情符號等內容。

和其它Apple 耳機一樣，AirPods 3支持跨設備自動切換功能。該功能初次使用會感到很新鮮，但是長時間使用便會發現很多影響使用體驗的BUG。例如當我使用iPad聆聽音頻內容時，我的iPhone接到了微信電話，AirPods 3的連接並不會迅速從iPad切換到iPhone上，我們在iPhone上需要手動選擇耳機作為音頻設備，然後等待幾秒的連接時間才能完成切換。

根據Apple 官方提供的信息，AirPods 3支持單次充電聆聽時間最長可達6小時（啟用空間音頻時最長可達5小時），這一續航水平對於大多數用戶來說已經非常夠用了，不過我在使用過程中發現充電盒的電量消耗相比上一代機型更快了。

AirPods 3互聯體驗（中關村在線授權使用）

總結

AirPods 3具備多種令人感到驚喜的功能與使用體驗，特別是空間音頻功能可以被視為一種將會改變交互方式的技術革新。但是對於大部分用戶而言，其使用體驗與AirPods 2相比進步並不明顯，特別是對於不經常欣賞全景聲內容的用戶而言，AirPods 3並不會帶來全面超越AirPods 2的使用體驗提升。因此我推薦想要體驗最新科技、經常欣賞全景聲內容的用戶可以選擇升級購買AirPods 3。

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