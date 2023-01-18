新款 MacBook Pro 的5大亮點　性能更快更強大　史詩升級值得擁有

蘋果今天宣布更新的14英吋和16英吋MacBook Pro採用「最強大，最高效」的Apple晶片M2 Pro和M2 Max。



新款MacBook Pro是對2021年10月宣布的先前型號的一個小升級，但仍帶來了一些值得注意的新功能和變化。

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與以前不同的是，新款MacBook Pro的Space Gray型號現在配備了與MagSafe顏色匹配的Space Gray充電線。以前，Space Gray型號將附帶一根銀色的MagSafe電纜。

Mac首次在Mac中支持Wi-Fi 6E和藍牙5.3標準。這兩項新的改進都將提高連接可靠性和性能，特別是在高密度區域。

除了新晶片外，新款MacBook Pro還包括一個更新的HDMI端口，現在支持HDMI 2.1。 HDMI 2.1將允許MacBook Pro以60Hz運行高達8K分辨率的顯示器。

得益於M2 Pro和M2 Max的性能改進，新款16英吋MacBook Pro具有長達22小時的電池續航時間。這是Mac有史以來最長的電池壽命。

上一代MacBook Pro只能配置為高達64GB的統一內存。但是，新的M2 Max晶片允許客戶為其MacBook Pro配置高達96GB的RAM。

新款MacBook Pro起價為15,999港元，從今天開始可在Apple的在線商店預訂，2月3日起發售。

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