Motorola發表中價5G新機　G53及G73同步登場　配備5000mAh大電池

Moto 近日於國際市場發表兩款5G手機，分別是 G53 及 G73，兩款新機都是中階價位的手機，定價分別為249.99 及 299.99 歐元!



Moto G53 5G早前已國內發表，該機採用6.5吋720P 120Hz LCD屏幕，配備Snapdragon 480 處理器，內建4/6/8GB RAM，搭載5000萬像主鏡 + 200萬像微距雙鏡頭，5000mAh大容量電池及支援30W充電。

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至於 Moto G73 5G 規格比Moto G53高， 採用6.5吋120Hz LCD屏幕(2400 x 1080)，配備天璣930 處理器，內建6/8GB RAM，搭載5000萬像主鏡 + 800萬像廣角雙鏡頭，5000mAh大容量電池及支援30W充電。此外，Moto G53 還支援sub-6GHz 5G，Wi-Fi5傳輸（802.11ac）、藍牙5.3傳輸及NFC，機身備有防水塗層，並提供午夜藍和琉璃白兩種顏色。

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