Motorola發表中價5G新機 G53及G73同步登場 配備5000mAh大電池
撰文：Mobile Magazine
出版：更新：
Moto 近日於國際市場發表兩款5G手機，分別是 G53 及 G73，兩款新機都是中階價位的手機，定價分別為249.99 及 299.99 歐元!
Moto G53 5G早前已國內發表，該機採用6.5吋720P 120Hz LCD屏幕，配備Snapdragon 480 處理器，內建4/6/8GB RAM，搭載5000萬像主鏡 + 200萬像微距雙鏡頭，5000mAh大容量電池及支援30W充電。
+7
至於 Moto G73 5G 規格比Moto G53高， 採用6.5吋120Hz LCD屏幕(2400 x 1080)，配備天璣930 處理器，內建6/8GB RAM，搭載5000萬像主鏡 + 800萬像廣角雙鏡頭，5000mAh大容量電池及支援30W充電。此外，Moto G53 還支援sub-6GHz 5G，Wi-Fi5傳輸（802.11ac）、藍牙5.3傳輸及NFC，機身備有防水塗層，並提供午夜藍和琉璃白兩種顏色。
延伸閱讀：NOKIA C12發表 備IP52防水功能外 配Android Go系統售價極親民
+9
疑似三星Galaxy S23+實機照曝光 螢幕屏佔比更高 鏡頭這樣處理iPhone 15系列將有5大升級 充電口將轉為USB-C 5G技術會更成熟手機攝影｜4個 iPhone 14 Pro 拍攝技巧 輕鬆影出 IG-able 靚相雷軍分享Xiaomi 13系列試相 Leica鏡頭表現出色 網民：拍照絕了Apple｜iPhone 用戶報告iOS 16存在大量Bug 所有機型都難逃一劫iPhone 16 系列傳出將配備屏下Face ID Pro型號將率先採用新顯示
延伸閱讀：
Redmi Note 12 小改款，POCO X5 規格曝光!
【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】