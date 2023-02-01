小米13 Pro搭載驍龍8 Gen 2晶片　遊戲性能打敗iPhone 14 Pro Max

撰文：中關村在線
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搭載了驍龍8 Gen 2（Snapdragon 8 Gen 2）的小米13 Pro在很多方面進行了升級，有海外媒體實測了小米13 Pro的遊戲能力，發現該機表現出了驚人的實力。

▼▼▼小米13 Pro遊戲性能強大▼▼▼

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通過對《原神》進行極高畫質的測試，小米13 Pro的幀數表現優秀，平均幀數達到了59.4FPS，同時溫度控制在了39.3℃，可以說表現相當亮眼。和其他熱門產品相比，小米13 Pro也有優勢，幀數表現甚至超過了搭載M2晶片的iPad Pro 2022以及搭載A16處理器的iPhone 14 Pro Max。

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