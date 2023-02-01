小米13 Pro搭載驍龍8 Gen 2晶片 遊戲性能打敗iPhone 14 Pro Max
撰文：中關村在線
出版：更新：
搭載了驍龍8 Gen 2（Snapdragon 8 Gen 2）的小米13 Pro在很多方面進行了升級，有海外媒體實測了小米13 Pro的遊戲能力，發現該機表現出了驚人的實力。
▼▼▼小米13 Pro遊戲性能強大▼▼▼
+9
通過對《原神》進行極高畫質的測試，小米13 Pro的幀數表現優秀，平均幀數達到了59.4FPS，同時溫度控制在了39.3℃，可以說表現相當亮眼。和其他熱門產品相比，小米13 Pro也有優勢，幀數表現甚至超過了搭載M2晶片的iPad Pro 2022以及搭載A16處理器的iPhone 14 Pro Max。
延伸閱讀：小米13網上開賣瞬即搶購一空 除Leica鏡頭加持外還有這些賣點
+17
小米CEO雷軍曬Xiaomi 12S Ultra影紅月亮 Leica長炮效能有這表現網傳小米13有大改動 從曲面變直屏 後置三攝像頭竟然似它華為／小米／OPPO／vivo 摺疊屏手機全面比較 價格高低各取所需小米12S Ultra有概念機 外接Leica M鏡頭 網民：手機還是相機？iPhone 14 Pro/小米12S Ultra 影像頂級比拼 兩者區別就在這裏小米 13 Pro工程機實拍圖曝光 配12GB記憶體+驍龍8Gen2及MIUI 14
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】