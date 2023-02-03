Samsung手機竟有隱藏版芝娃娃？簡單3招召喚出來：都市傳說是真的

三星（Samsung）手機裡居然有隱藏版「芝娃娃」？有網友發現三星手機的影像測試為一張芝娃娃的圖片，只要在手機中輸入一串符號，就會出現芝娃娃的照片，不少三星手機用戶在實際測試後都被突然跳出來的芝娃娃嚇壞。



有網友發現三星手機中的「影像測試（Image Test）」圖片為一直芝娃娃，該名網友表示自己已經換了三支手機，但每一支手機中都會有芝娃娃的照片，不管是將手機恢復成原廠設定還是直接換手機，同一支芝娃娃還是每次都會出現，讓他覺得心裡毛毛的，「不會這麼剛好都遇到同一個也跟著退貨的人吧？太詭異了。就算回復原廠設定，那張照片還是在。」

想知道如何在Samsung手機召喚這隻芝娃娃，點擊圖片跟著做！

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該篇貼文的時間為2011年，就在近期，還是有網友發現三星手機中的芝娃娃，顯見這張芝娃娃照片已經存在多年，雖然看起來有點詭異，但應該是工程師留下作為測試功能的圖片。只要打開三星手機的撥號功能，在電話鍵盤中輸入「*#0*#」，就會進入功能畫面，選擇「Sensor」，並在頁面中點選「Image Test」後，就會跳出一張佔滿整個螢幕的芝娃娃照片。

作為測試圖片的芝娃娃會在點選「Image Test」後直接跳出來，並且圖片會配合手機尺寸填滿整個螢幕，因此芝娃娃也出現變形的情況，看起來更加驚悚，不少人在實測後都因為這隻芝娃娃而嚇了一跳。

這隻奇葩芝娃娃只專於於三星手機用戶，若你的手機也是三星，不妨來看看這個工程師留下的惡趣味小彩蛋吧！

如何在三星手機中找到芝娃娃

1. 在電話鍵盤中輸入「*#0*#」

2. 點選「Sensor」

3. 點選「Image Test」

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