手機記憶體每年增長但電腦升幅不多　3大原因解釋　最現實是金錢

大家有沒有發現，現今手機運行記憶體的容量突飛猛進，從最初2G、4G、8G再到16G。而PC這邊卻一直不溫不火的8G、16G、32G、64G，基本上8G和16G算是PC的主流配置。



那麼，為甚麼手機的記憶體提升會這麼快，幾乎一年一提升，而電腦這邊卻幾年也不會大幅提升呢？今天我們就來一起看看到底是甚麼因素導致這一切發生。

▼▼▼為何但電腦依舊8GB▼▼▼

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1）使用需求不同

首先，所有產品的配置都是基於用戶使用需求來配置的。手機也好PC也罷，如果用戶不需要，那又何必去投入巨大的人力物力和時間去推出呢？所以，手機和電腦記憶體為甚麼升級的速度截然不同，主要源於使用需求不同。手機已經成為人們的日常用品，使用頻率極高，對於記憶體要求也更高，無論是容量還是響應速度都要更大更快。而PC這塊除非工作、遊戲和特殊工作，否則大部分情況很少有人下班之後到家再開電腦了，使用頻率相對較低。手機和PC的使用需求各不相同，所以最終導致手機記憶體提升更快。

2）運行的系統機制不一樣

除了上面說的原因，另一個原因就是手機系統和PC的系統運行機制不同，手機系統不管是Android還是iOS系統，只要你不完全退出App，App會掛在後台，你可以在幾個App之間進行切換。甚至手機發展到現在，還有些手機支援多App同屏運行，這些功能對於手機的記憶體要求就非常高，不管是容量還是響應速度都有很高的要求，但凡差一點用起來就會甚為。而電腦這邊，雖然系統後台也會掛著許多軟件，但真正運行的軟件一般都是2-5個之間，譬如你掛著WhatsApp，再開個網頁，最後你可能會打開個遊戲玩玩，雖然也是多應用掛起，但你基本不會頻繁在這些應用軟件之間切換，所以PC系統對記憶體的要求並不是特別高。除了遊戲、影片剪輯等特殊使用需求，日常瀏覽個網頁，聽聽歌，追追劇都不需要佔用那麼多的記憶體。

3）廠家要賺錢

最後，其實最大的原因就是手機廠家要考慮不同的記憶體和存儲規格來賺錢，由於手機不像電腦可以自行升級更換記憶體，所以用戶買到手裡的手機，出廠記憶體是多大就是多大，也就意味著你選擇甚麼檔位的手機，就會帶來甚麼樣的使用體驗。後續你覺得用起來不爽或想升級，只能重新購買手機，自己是無法升級記憶體的。而電腦則不同，除了一體機和個別品牌電腦的筆記本，記憶體完全可以自行升級。所以導致手機廠家通過瘋狂「堆料」拔高配置來提升單機的利潤，這其中記憶體就是關鍵參數指標之一。

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