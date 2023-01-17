Tesla北美中日韓大降價　銷量提升近500%　車主怨：一晚虧了幾萬

最近哪個汽車品牌的車主最糟心？特斯拉（Tesla）車主說第二，恐怕沒人敢說第一。前段時間特斯拉對部分車型進行了價格調整，Model 3和Model Y的售價大幅下降，一些剛提車的車主表示，一晚虧了幾萬塊，心情很糟糕。可能更讓這些特斯拉車主心情糟糕的是，特斯拉的銷量漲了。



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由於降價，部分特斯拉門店的銷量出現了明顯提升，甚至訂單數按月上個月提升了500%。這些特斯拉門店主要集中在二三線城市，除了訂單數增加外，門店的客流量也有明顯提升。很明顯，吸引眾多消費者的，正是特斯拉降價。

以目前特斯拉的價格，在純電汽車中還是比較有競爭力的。畢竟電動車補貼時代已經過去，正常情況下，電動車的價格應該是上漲，但這個時候特斯拉選擇降價，雖然傷害了老車主的心，但也能夠獲得更多訂單。

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