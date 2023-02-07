港版HUAWEI FreeBuds 5i開售　Hi-Res Audio、ANC主動降噪樣樣齊

說近期擁有高效能價格比的 TWS 真無線耳機，就要留意在2 月 6 日正式在港開售的 HUAWEI FreeBuds 5i。其以 $599 不到六百港元價格，提供 Hi-Res Audio 認證、LDAC 音訊編碼及達 42dB 的 ANC 混合降噪技術，相當抵玩。



據華為香港提供資訊，2 月 6 日HUAWEI FreeBuds 5i 已正式在港開售，其提供陶瓷白、星際黑及海島藍配色，港版售價為 $599 並將在 1O1O、csl.、HKT、中國電訊澳門、澳門電訊、百老滙、豐澤、蘇寧及衛訊發售。

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採用入耳式設計的真無線耳機 FreeBuds 5i 具 IP54 生活防水，單邊框體重量 4.9g 左右相當輕巧。

採藍牙 5.2 傳輸的 FreeBuds 5i，耳機音樂播放時長為 7.5 小時／6 小時（ANC），配合僅重 33.9g 的充電盒能達至 28 小時／18.5 小時（ANC）總播放時長，續航力相當不錯。

音訊表現方面，FreeBuds 5i 採用 10mm 高分子複合振膜單元、具不錯 20Hz 至 40,000Hz 頻率響應，除 LDAC 外亦對應 AAC 編碼，又擁有達 42dB 多模式 ANC 降噪，跟手機音訊通話更清晰的 AI 雙收音咪通話降噪，聽歌講電話表現更勝同價產品。

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