Jabra Elite 5 無線耳機｜靈巧體積配上混合降噪　音質清晰自然

目前 Jabra Elite 系列真無線耳機共有7款產品選擇，包含瞄準入門用戶、小資族與年輕族群的Elite 2和Elite 3、專為運動人士設計的休閒款 Elite 4 Active 及進階款 Elite 7 Active，再來是定位頂級通話和音樂體驗的 Elite 7 Pro，還有搭載進階 ANC 降噪技術的旗艦款 Elite 85t，近日更為了補足中價位帶的市場需求，推出中階款 Elite 5！



外觀設計

在外觀設計方面，Jabra Elite 5維持輕量設計，機身採用圓潤三角型輪廓與符合人體工學的腔體構造，小巧機身搭配上入耳式耳塞，雖說無耳翼配置，但整體配戴貼耳度與穩固性足夠，不過該款機身沒有親膚塗層，筆者連續長戴4個小時左右，耳朵會產生一點疲勞感，不過若非重度使用者，倒不至於影響舒適度。Jabra Elite 5機身具備 IP55防塵防水等級，對於室內或戶外運動族群來說保護力頗充足，耳機內側也配備入耳偵測感應器，取下耳機音樂會自動停止，戴上耳機則自動播放。

▼▼▼開箱Jabra Elite 5▼▼▼

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產品規格



■ 藍線功能：藍牙5.2

■ 有效範圍：10m

■ 編碼格式：SBC、AAC、aptX

■ 頻率響應：最高20Hz-40kHz(LDAC取樣)

■ 驅動單體：6mm

■ 耳機重量：5g（單支）

■ 防水等級：IP55

■ 音樂聆聽時間：降噪開最長7小時

■ 充電盒：最高可提供28小時音樂聆聽時間

■ 顏色：鈦黑色、鉑金米



支援aptX編碼、音色均衡自然

在規格方面，Elite 5搭載主流藍牙5.2規格，在無線音頻解碼格式上，支援 SBC、AAC 和高通 aptX，連線速度快且穩，在試用期間未曾發生過斷線的問題，而且使用雙系統手機觀看串流平台上的影片，基本上也不會感受到聲音和影像不同步問題。聲音表現方面，Elite 5內建6mm揚聲器，高音自然、純粹且具有滿好的延伸感，中頻人聲溫潤清晰，至於低音雖然不會有朦朧模糊的轟轟聲響，但單就低音衝擊力和量感稍嫌不足，建議透過應用程式中的 EQ等化器增益，另若是使用支援 aptX 規格的 Android 手機聽無損音樂，那麼能聽到細節更豐富的音色。

首度搭載混合式降噪技術

Elite 5是 Jabra 旗下首款搭載搭載新型「混合式降噪技術」的真無線耳機，能透過前饋、反饋降噪來提升降噪效果。其中，前饋降噪負責接收環境噪音，例如交通工具行駛聲音等，再將這些噪音傳到耳機中的高通 QCC3050低功耗藍牙晶片分析與產生反向聲波，藉此中和噪音達成降噪的效果。而反饋降噪主要接收與分析耳朵中聆聽的聲音，例如音樂、通話，接著分析這些聲音，並產生抗噪音訊來抵銷雜音，讓使用者享受沉浸式的音樂體驗。筆者在十字路口車流頻繁往返時段進行測試，可以明顯感受出 Elite 5將車輛行駛的引擎噪音與捷運車廂內低頻聲抑制到6成左右，而一般居家環境中，像是開啟電暖器、風扇或是吸塵器的運作聲響都會被大幅度減弱，整體降噪效果屬於中等感受。

產品特色



重點檢視：配戴舒適感數一數二



外型設計 ★★★★☆

小巧、輕量與貼耳舒適是 Jabra 真無線耳機為人稱頌之處，Elite 5維持優良的佩戴體驗，再加上機身具配 IP55防塵防水性能，不論日常或運動使用都有良好的機能性。



硬體規格 ★★★★

搭載主流藍牙5.2規格與 aptX 編碼格式，連線穩定性與低延遲表現不錯，並支援 Google FastPair 快速配對操作上更直覺簡單。



音質效果 ★★★★

藉由內建的6mm驅動單體、Jabra 自家聲學技術與客製音樂等化器輔助，使中頻與高頻具有清晰自然地聽感，低頻也能透過軟體強化補足。



降噪表現 ★★★★

搭載混合式主動式降噪技術，內建三麥克風機構，提供「聽音樂」與「通話」的降噪性能，帶來不錯的聽歌感受及通話品質。



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【本文獲「T客邦」授權轉載。】