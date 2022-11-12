華為FreeBuds SE 無線耳機評測｜使用體驗均衡　定價親民值得入手

近些年來，真無線耳機這類智能穿戴設備的蓬勃發展，趨勢大好絲毫沒有表現出疲態。小巧的真無線耳機已經成為了人們學習、運動、工作等場景下不可或缺的產品，並且在不同的場景之中為用戶提供了更加便捷的使用體驗，因此真無線耳機也越來越受到廣大用戶的青睞。而無論是對於想要接觸或者是嘗試真無線耳機的用戶，還是一些職場新人和學生群體來說，價格可能是阻礙他們接觸真無線耳機的一個很重要的因素。



2022年9月下旬，華為發布了新款真無線耳機——華為FreeBuds SE，這款全新的產品可以輕鬆滿足消費者在日常生活中的多場景需求，最主要的是這款全新的真無線耳機產品售價僅有369元人民幣，這樣的定價非常親民，簡直就是一款專為年輕消費者所量身打造的通往聽音「新世界」的真無線耳機產品。

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開箱上手：面子裡子同樣講究

對於耳機的顏值，廣大年輕人一直有著自己的審美追求。顯然華為FreeBudsSE對於年輕人的審美拿捏得那是死死的。這款耳機整體造型十分圓潤小巧，拿在手機彷彿是一塊晶瑩剔透的玉石。值得一提的是，這款耳機的配色也十分講究，華為FreeBuds SE的配色靈感來自一種天然水晶：天河石。在日出或日落時，溫暖的陽光灑在河岸邊，白色天河石晶瑩剔透，散發出迷人的色澤；稀有的藍色天河石光彩熠熠，更讓人陶醉。這種石頭又被譽為「好運之石」，因為人們相信它能帶來運氣和信心。將古老的自然元素，融合到科技產品上，經典與現代相碰撞，彰顯設計之美。十分考究的藍白兩款十分清新的配色，能夠很好地契合年輕人的審美。

我一直認為佩戴舒適度是真無線耳機用戶的基礎需求，而現在市面上兩種主流的佩戴方式入耳式和半入耳式，可以說是各有利弊，都不能做到絕對的舒適。入耳式耳機封閉性強，被動降噪效果出色，但是長時間佩戴耳朵易疲勞；而後者佩戴雖然輕鬆，但是穩固性和貼合性上的表現欠佳，甚至還會漏音。而華為FreeBuds SE揚長避短，在舒適性和穩固性上找到了一個很好的平衡點，為消費者帶來了潛入耳式的設計。這款耳機在佩戴時有一種類似於空氣感的佩戴體驗，甚至在長時間佩戴時也能擁有很高的舒適度。此外，華為FreeBuds SE還配置了3種尺吋的液態矽膠耳塞，彷彿羽毛般輕盈，柔性材質更親膚。並且液態矽膠耳套在一定程度上也能增加耳機的被動降噪性能。

日常使用更省心

華為FreeBuds SE的另外一大優勢就是續航能力，這款耳機雖然身形十分小巧，但是卻搭載了大容量電池，更有新一代晶片的加成，能對耳機的功耗起到進一步的有效控制，續航能力得到了明顯提升。華為FreeBuds SE在播放音樂時，耳機單次充滿電之後可連續播放6個小時，如果配合充電盒來使用的話，綜合續航時間能夠達到24小時，滿足用戶一整天的使用需求。無論是長途旅行，還是全天網課，都能夠做到聲色隨行不斷電。

華為FreeBudsSE還擁有著十分出色的智慧使用體驗。這款耳機採用了全新一代的藍牙5.2晶片，在擁有超低功耗的同時，還具有更好的連接穩定性和更快的傳輸速度，並且還能有效減少斷連、卡頓現象。最主要的是，無論是Harmony OS、Android還是iOS，只要是市面上主流的操作系統都能夠與這款耳機輕鬆順暢連接。此外，這款耳機還內置有高靈敏度紅外傳感器，在手機成功連接耳機之後，戴上耳機便可以提前感知，並發出對應的提示音。在摘下耳機之後，華為FreeBuds SE也會自動檢測，同時停止音頻播放。耳機輕鬆連接、入耳輕鬆感知、使用輕鬆便捷，智慧體驗Max！

華為FreeBudsSE不僅在智慧體驗層面擁有非常出色的表現，這款耳機還配備了這個價位段非常少見的通話降噪功能，日常使用體驗更加貼心。這款耳機的淺入耳式設計可以有效隔絕部分噪音，帶來更加純淨的聆聽體驗。並在此基礎之上，華為FreeBuds SE還配備了雙麥克風通話降噪（ENC），在佩戴耳機進行通話時，耳機內置麥克風能夠精準計算出說話者的方位，並且通過波束形成技術增強佩戴者的語音聲音。有了ENC功能的加持，即使在嘈雜環境中進行通話，耳機也能夠自動減弱環境之中的各種干擾噪音，提升通話質量，實現在嘈雜環境下清晰的語音通話。

音質表現

通常來說，動圈單元的大小能夠在一定程度上直接影響一款耳機音質的好壞。華為FreeBuds SE採用了定制發聲單元，在小巧的機身內放入了10mm大尺吋動圈單元。同時，這款單元的振膜採用了PEEK+PU+PET球頂鍍鈦，兼顧了PU的高平順性以及PEEK韌性強的特點，能夠展現更多的音樂細節。

得益於優質的動圈單元，華為FreeBuds SE的音質表現十分出色。在使用這款耳機聽一些流行樂的時候，能感受到其有著非常不錯的聲場表現，而且也擁有很高的聲音分離度，這使得它可以帶來非常真實的臨場感，以及能夠讓使用者準確感知到聲源的相對位置，並且這款耳機還有非常不錯的解析力，音樂當中的細節不會變得模糊不清，都能夠很清晰地呈現給用戶。華為FreeBuds SE在演繹古典樂的時候也有著不俗的表現，這款耳機對於音色的還原度很高，且瞬態響應能力非常出色。總的來說，華為FreeBuds SE擁有很高的三頻均衡度，細節表現力也很強，聲場定位和音色還原度均有著非常出色的表現，對於其369元人民幣的售價來說，這樣的音質表現無可挑剔。

最後

華為FreeBuds SE是一款極其均衡的真無線耳機，這款耳機不僅外觀設計十分考究、佩戴感受也是十分舒適，而且在實際使用體驗層面和智慧化等方面也是這個價位段裡表現十分出色的產品。並且考慮到369元人民幣的售價來看，華為FreeBuds SE真的是一款十分值得年輕消費者群體入手的真無線耳機。

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