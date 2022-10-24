Jabra Elite 5 無線耳機　混合降噪隨心調較　配合App盡顯強大

目前 Jabra Elite 系列真無線耳機一共有7款產品選擇，其中為了補足中價位帶的市場需求，近期 Jabra 推出自家中階款 Elite 5 真無線耳機，實際上這款耳機有哪些特點?整體表現好不好呢?馬上跟我們一起開箱看下去吧！



▼▼▼Jabra 中階款 Elite 5 降噪真無線耳機開箱▼▼▼

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