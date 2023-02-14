為防止惡搞事件　迴轉壽司店採用AI攝像鏡頭偵測壽司蓋子開合

一個如病毒般的影片，令日本迴轉壽司餐廳想盡方法要防止食物被惡搞。日經亞洲本周報道，一家名為Kura Sushi的壽司連鎖店表示，它們將使用人工智能來尋找「可疑的壽司盤蓋被打開和合上」。



Kura Sushi計劃在3月初開始升級現有的攝像鏡頭，這些攝像鏡頭將用來追蹤顧客從迴轉帶上取下的菜餚，以確定是否他們的賬單。如果該系統檢測到可疑行為，將提醒員工作出跟進。

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「我們希望部署合適的人工智能操作攝像鏡頭，以監測顧客是否曾將壽司盤放回迴轉帶裏」一位發言人告訴CNN：「我們有信心，能夠升級現有的系統來處理這類行為。」日本有許多人對這種被稱為「壽司恐怖主義」」（sushi terrorism）的行為感到憤怒。

從影片顯示，有人在進行不衛生的行為，如舔舐綠茶粉容器的勺子。其他影片顯示，當壽司從迴轉帶上經過時，有顧客將芥末倒在壽司上。

另一段影片，在Twitter上已有超過9800萬的瀏覽量，當中顯示一個人舔了醬油瓶的頂部和茶杯的邊緣，然後把它們放回原位。他還舔了手指，並觸摸了一塊從迴轉帶經過的壽司。這段影片令人感到不安和反感，導致壽司郎的母公司股票，下跌了近百分之五。

壽司郎公司發言人表示，已更換了所有的醬油瓶，並清洗了受影響餐廳的每一隻杯子。與其他迴轉式壽司連鎖店一樣，它們也制定了其他政策，如只按訂單製作食物，以阻止惡搞，並向注重衛生的顧客保證餐廳的清潔。

Kura Sushi在其他方面也使用了人工智能。早在2020年時，已有消息指該公司正在使用一個可以對金槍魚進行分級的AI應用程式。當時Kura Sushi大部分魚獲都是於日本以外的地方購買，據說該應用程式只需要用手機拍攝金槍魚尾巴的橫切面後，通過圖像就可以判斷出魚肉質素，在疫情期間工作人員便不用親身到市場挑選評估。

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