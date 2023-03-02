摺疊屏手機鉸鏈設計各有不同　如何顯現優勢？ 4款主流摺機分析

有多少小伙伴在今年打算換一款摺疊屏產品？往往提及摺疊屏產品，大家總是會不經意的敬而遠之，或許是因為脆弱的屏幕用起來像個瓷娃娃，又或許是厚重的機身讓便攜性捉襟見肘，但我們可以可以確定的一點是，摺疊屏產品是當下各手機廠商展示最新研發成果的主戰場。



我們大致可以將市面中的摺疊屏產品分為三類，根據展開方式來看，首先就是橫向折疊的大摺疊屏產品，其次就是豎向折疊的小摺疊屏產品，最後便是屏幕外翻的外折產品。不同的展開方面所採用的鉸鏈方案也各不相同，而不同的展開方式為大家帶來的使用體驗也有著非常大的差異，如何在寸土寸金的手機內實現比較好的效果，便成了手機廠商在每一代摺疊屏產品中急需解決的問題。

接下來，讓我們一起聊聊市面上常見的摺疊屏產品都採用了怎樣的設計方案，這些產品又有著怎樣的優勢。

▼▼▼主流摺疊屏鉸鏈各有不同▼▼▼

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主流摺疊屏鉸鏈分析

首先我們先來看看摺疊屏市場中保有量最多的「大摺疊屏」產品，市面上常見的大折疊產品都採用了水滴型鉸鏈設計方案，通過在轉軸內部形成類似於水滴的結構，實現保護屏幕的同時，機身可以完全貼合。

以榮耀Magic Vs為例，該機採用了榫卯結構的「榮耀魯班鉸鏈」，將92個零部件精簡至僅有4個，通過一體化的設計方案，大幅減少鉸鏈部分的零部件，創新的零齒輪傳動技術榫卯結構，能夠確保整個鉸鏈機構在旋轉運動中核心部件能夠平穩受力，還能夠保證對稱結構的運動一致性，在使用摺疊屏開合的時候，轉軸的阻尼較為合適，折疊展開的過程能保證足夠流暢，更好地提升了整機的質感。

小米最新的摺疊屏產品同樣採用了水滴型鉸鏈設計方案，與榮耀與大多數產品不同的是，小米MIX Fold2採用了一體化微水滴形態轉軸。這是第三代轉軸技術，軸數量降低到了87個，微水滴形態轉軸是轉軸技術的突破，在翻轉半徑和寬度上與競品相比都有著一定優勢。

其實我們再來看看U型鉸鏈，根據形狀來看U型鉸鏈的一大特徵就是在彎折處人為增加縫隙，從而實現彎折時屏幕能夠保持弧度。

Samsung Galaxy Z Fold3系列以前，一直都採用著U型鉸鏈，第一代產品在耐用性方面表現出色，而第二代產品則搭載了Samsung 自主研發的隱形鉸鏈設計，得益於凸輪制動結構，鉸鏈的開合更加順暢，第三代產品採用了更新的材料和創新的工藝，應用了裝甲鋁材質，可防水的鉸鏈設計以及防塵纖維技術。

Samsung Galaxy Z Fold4搭載了全新的螺旋設計方案，全新鉸鏈便沒有使用帶有互鎖齒的齒輪，而是通過螺旋結構以線性運動帶來了「旋轉」效果，這使得鉸鏈更緊湊、輕巧和纖薄。

最後一款則是採用雙旋鷹翼鉸鏈的華為Mate XS系列，通過外折方案減少屏幕彎曲弧度減少摺痕。最新的華為Mate Xs 2的整體結構採用了恆長控制、精準擬合、全體聯動三項細節方案。通過雙旋鷹翼鉸鏈的一體式伸縮結構，減少鉸鏈在折疊時對屏幕的橫向拉伸。通過鉸鏈轉軸處的同心圓設計實現了精準擬合，通過鉸鏈結構的多點軸控制，減少屏幕的立體扭曲。

最後

在摺疊屏手機的選擇上，筆者更願意讓大家選擇水滴型鉸鏈設計方案，一大一小的屏幕搭配方案也更便於大家日常使用。根據現在市場中的摺疊屏產品來看，最大的痛點還是備貨不足，經常出現顏色、配置不全的情況，這也就導致大家在選擇產品時難度較大。當然，由於摺疊屏設備更加精密，所以生產難度與直板手機相比也確實會增加。

縱觀摺疊屏手機市場，隨著全新鉸鏈技術的應用，鉸鏈做的更加簡約，工藝複雜難度大大降低、成本也能得到更好的控制。大家也不必擔心手機的耐用性或者是系統優化方面的問題，眼下摺疊屏產品的完成度非常高，為大家帶來的用機體驗飛躍提升，所以有對摺疊屏手機感興趣的小伙伴可以放心大膽地入。

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