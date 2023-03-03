HUAWEI nova 10青春版國行上架　1億像素主鏡備4,000mAh大電池

之前華為曾在國內市場推出定價 1,999 人民幣（約港幣 $2,270）起的中至入門手機 nova 10 SE；而似乎廠方打算在同價位市場再有動作，較早前於國內網店，上架新作 nova 10 青春版，並在今日（3 月 3 日）起開放預售。



現時尚未公佈價格詳情的 nova 10 SE，據國內華為商城顯示資訊，其將具冰晶藍及幻夜黑兩色款選擇，及分別提供 128 跟 256 GB 儲存配置機型。

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與 SE 版一樣，nova 10 青春版同樣採用高通 Snapdragon 680 晶片組，不過因採更相宜價格定位關係，裝置配備的 6.78 吋 2,388 x 1,080 解像度中置開孔屏，就僅具 1,670 萬色顯示，稍遜 SE 版支援 10.7 億色螢幕表現。

採用星耀環攝像模組的 nova 10 青春版，鏡頭部份由 1.08 億像素主鏡、800 萬像廣角、200 萬像景深及 200 萬像微距組成四攝像模組，開孔前鏡亦擁有不錯 1,600 萬像輸出。預載 HarmonyOS 2.0 的 nova 10 青春版，內置 4,000mAh 電池及對應 66W 閃充，亦用上方便的側邊電源／指紋鍵組。

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