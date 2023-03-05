實測ChatGPT回答水平　它會如何評價iPhone 13？ 背後原理是甚麼

進入2023年以來，手機沒有掀起科技圈的熱點，AI回答機器人徹底出圈。 ChatGPT上線以來相當火爆，甚至已經有人擔心自己的工作在未來會被AI徹底取代。



這款「聰明」的AI，似乎沒有什麼事情是他不知道的，無論問什麼問題，ChatGPT都能回答的頭頭是道，並且邏輯相當清晰，就像真人一樣。相信大家已經看了不少ChatGPT對於各類問題的回答，今天讓它來寫一篇評測，看看它的水平。

▼▼▼評測ChatGPT回答能力▼▼▼

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1）ChatGPT評價iPhone 13

ChatGPT對於iPhone 13外觀方面的介紹是比較全面的，機身材質和更小的瀏海屏，以及更多的配色可以選擇。同時也告訴了用戶，更小的瀏海屏並沒有影響原本功能，並且可以獲得更高的顯示面積。

在性能部分，ChatGPT可以準確介紹A15晶片的特性，但是它不能帶來主觀的使用體驗，也不能給出具體的跑分、幀率表現。

影像性能方面，ChatGPT同樣可以介紹出具體的配置信息，還知道低光環境下和夜間模式有較大提升，但他還是沒有用過這款產品，所以不能給出具體的體驗。

關於續航能力，ChatGPT能清楚的知道具體提升了幾個小時，以及其中的原因，還能提供給用戶一些關於省電的小知識。

看完了ChatGPT對於iPhone 13的評價，它能夠準確的描述機型配置，但是由於缺少體驗，只能做到一部分的測試，並不能給出主觀的評價。即便如此，ChatGPT的智商也要比其他的AI強上不少。

2）更聰明的人工智能

那麼，ChatGPT的工作原理，又是什麼呢？ OpenAI 使用監督學習和強化學習的組合來調優 ChatGPT，運用了獨特的人類反饋強化學習（RLHF）的訓練方法。

ChatGPT的語言模型是基於來自互聯網的大量文本數據進行訓練，可以根據你輸入的文字內容來生成對應的文字回答。工作方式是對語言文本進行概率建模，用來預測下一段輸出內容，顯得更像一個人。

ChatGPT與以往AI最大的不同是，它支持連續對話功能。語義理解能力相較於傳統AI更出色。可以支持完整聊天功能，而不是一問一答，斷斷續續，這也是為什麼ChatGPT用起來更聰明的原因之一。

ChatGPT還可以主動承認自身的錯誤，並且根據用戶的回答，記錄到模型當中，從而變得更加聰明。基於比較不靠譜的用戶回答，ChatGPT也能自己甄別這些信息的真假，並且根據問題作出調整。

3）科幻寫進現實

最後，讓我們來問ChatGPT一個有意思的問題：你能取代人類編輯嗎？

ChatGPT可以清晰的認知自己，在一些深入分析和判斷的情況下，不如人類編輯。但是不得不承認，ChatGPT已經可以開始取代一些基礎類工作。 AI的發展速度超乎我們的想像，未來他會不會變成《流浪地球》中的MOSS，將科幻寫進現實呢？

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