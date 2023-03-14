蘋果MR頭盔即將推出？外媒爆：庫克要求混合實境頭戴裝置今年問世

英國金融時報（FT）報導，雖然蘋果的工業設計團隊原本希望能延後發表新款「混合實境」頭戴裝置，執行長庫克仍決定在今年稍晚讓這款新品問世，目標不只是要展示最新的炫目產品，也是為了確保他能留下任內發表次世代硬體的功績。



報導指出，這款頭盔已研發七年，耗時是iPhone的兩倍，市場預期蘋果最快將在6月展示這款兼具虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）功能的頭盔。

這項發表對庫克來說意義重大，因為這是第一個完全在他領導下所研發的新運算平台；iPhone、iPad、甚至Apple Watch，最初構想都源自2011年辭世的蘋果已故共同創辦人賈伯斯。

知情人士透露，蘋果在2016年初啟動這項頭戴裝置項目以來，內部曾因產品的亮相時機而陷入緊張。蘋果營運團隊希望能推出一款「全新願景」的產品，蘋果知名的工業設計團隊則希望保持耐心，等輕量版AR眼鏡在技術可行後再說。

然而，知情人士說，庫克後來決定支持營運長威廉斯，在今年展示新品，意味他支持，否決設計師希望先等技術趕上願景時刻的想法。違抗蘋果設計團隊，在數年前都被認為是不可能的之事，但在蘋果設計團隊的長期主管艾夫2019年離職後，蘋果改組架構，如今設計部門須向威廉斯匯報。

一名曾在蘋果任職工程師表示，營運部門擁有更多產品開發的控制權，對庫克時代的蘋果是「合乎邏輯的進展」。

庫克掌舵後，蘋果成長紀錄輝煌，市值已增至2.4兆美元，遠高於2011年的約3,500億美元。蘋果在這段期間發表兩款熱門新品，包括2015年的Apple Watch、2016年的AirPods，讓配件事業規模壯大為410億美元，但外界也不斷批評蘋果都是在複製過去的構想，沒有開創新局。

曾在蘋果產品研發任職的工程師說，蘋果面臨推出這款頭戴裝置的龐大壓力，過去幾年已年年延後發表會。

儘管這款產品的成敗，可能牽動庫克的穩健領導名聲、並攸關蘋果持續創新的能力，但蘋果預期這款頭盔的初期銷售相對很少。知情人士說，蘋果預期，這款頭盔在開賣的頭12個月只會售出100萬台，遠低於首代iPhone或Apple Watch的第一年銷量。

這款裝置的售價預料為3,000美元，為Meta頭盔Quest Pro的三倍，可能降低這款新品的魅力。即便這款頭盔一年創造30億美元收入，和蘋果去年約4,000億美元的營收相比，佔比渺小。

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