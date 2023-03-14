Huawei P60 Pro將有動態島？設計圖曝光：螢幕前有感嘆號造型

華為將在3月23日舉行春季發布會，會中將會正式發布P60等一眾新品，華為P60系列非常受關注，有爆料博主帶來了第三方的華為P60 Pro線稿草圖，展示了一些外觀設計。



從整體造型上看，尤其是後攝區域的設計，與此前多次被曝光的渲染圖和手機殼都非常相符。

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該機屏幕上方似乎採用了類似iPhone 14 Pro的動態島打孔設計，開孔像一個感嘆號造型，目前還不確定屏幕的樣式究竟是什麼樣的方案，還是要等到23日才揭曉。

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