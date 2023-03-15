蘋果會對iPhone 15未有MFI認證的USB-C限速？歐盟：違背立法初衷
撰文：中關村在線
出版：更新：
還有半年，iPhone 15全系將會正式發布，新機在接口已經全部更換為USB-C，而蘋果將會對接口進行保持加密，沒有MFI認證的話，數據傳輸和充電速度將受到限制。
但歐盟此次又出來「訓話」了：
+2
歐盟強調，協調快充標準將有助於防止不同製造商不合理地限制充電速度，並確保使用任何兼容充電器時，充電速度都是相同的。在歐盟指定的規章中原則就是為了減少用戶重複購買充電頭、充電線，減少電子垃圾，倘若蘋果強推MFI USB-C認證，勢必違背歐盟的初衷，說嚴重點，在歐洲市場違法了。
延伸閲讀：Apple換Type-C將繼續要有MFI認證 沒IC晶片數據線將有這個限制
+3
蘋果MR頭盔即將推出？外媒爆：庫克要求混合實境頭戴裝置今年問世網傳蘋果為慶祝可穿戴設備成立10周年 今年將推出Apple Watch X網傳蘋果將推遲AR眼鏡項目發布 重點改為研發更便宜AR/MR裝置蘋果自家製MicroLED將在Apple Watch Ultra亮相？iPhone也採用？Apple換Type-C將繼續要有MFI認證 沒IC晶片數據線將有這個限制Apple多年沒更新的五大產品 Pencil仲喺第二代 呢件恐怕被遺忘彭博社稱Apple明年將推iPhone 16 Ultra 螢幕晶片提升價格也更高
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】