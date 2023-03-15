蘋果會對iPhone 15未有MFI認證的USB-C限速？歐盟：違背立法初衷

還有半年，iPhone 15全系將會正式發布，新機在接口已經全部更換為USB-C，而蘋果將會對接口進行保持加密，沒有MFI認證的話，數據傳輸和充電速度將受到限制。



但歐盟此次又出來「訓話」了：

+ 2

歐盟強調，協調快充標準將有助於防止不同製造商不合理地限制充電速度，並確保使用任何兼容充電器時，充電速度都是相同的。在歐盟指定的規章中原則就是為了減少用戶重複購買充電頭、充電線，減少電子垃圾，倘若蘋果強推MFI USB-C認證，勢必違背歐盟的初衷，說嚴重點，在歐洲市場違法了。

延伸閲讀：Apple換Type-C將繼續要有MFI認證 沒IC晶片數據線將有這個限制

+ 3

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】