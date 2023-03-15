Nokia Magic Max旗艦機在4月發布 6.7吋螢幕配Snapdragon 8 Gen2
撰文：中關村在線
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2023 年 3 月 15 日消息，最新消息稱 HMD 在 MWC 2023 大展上向少量成員展示了諾基亞的最新旗艦手機 Nokia Magic Max，採用了高通Snapdragon 8 Gen 2 晶片。
根據外媒 The TechOutlook 目前掌握的訊息，HMD 可能會在 4 月發布 Nokia Magic Max，售價大概為 550 美元。
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消息稱 Nokia Magic Max 在記憶體方面有 8GB、12GB 和 16GB 三種，在存儲容量方面有 256GB 和 512GB 兩種。
該機出廠搭載Android 13系統，使用高通Snapdragon 8 Gen 2 晶片。機身正面採用 6.7 英吋 AMOLED 屏幕，刷新率為 120Hz，屏幕由康寧大猩猩玻璃 7 提供保護。
機身背面配有 1.44 億像素主攝、6400 萬像素超廣角鏡頭和 4800 萬長焦鏡頭。此外消息稱該機配備 6500mAh 容量電池，支援 180W 快充。
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