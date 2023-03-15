蘋果AirPods要轉型？2年內將它定位成健康工具：增聽力健康監測

AirPods 近來沒有大的功能更新，可能是蘋果在「憋大招」。據 Macrumors 報道，彭博社記者馬克·古爾曼（Mark Gurman）在最新一期 Power on 中指出，蘋果將在未來兩年內為 AirPods 耳機增加聽力健康功能。



+ 4

古爾曼表示，蘋果已經為 AirPods 增加了實時聆聽 （Live Listen）和對話增強（Conversation Boost）功能，但這些功能還未得到批准。鑑於蘋果的健康目標，它有可能在不久的將來升級AirPods，將其打造成一個健康工具，並增加獲取某種聽力數據的能力。目前還不確定相關功能的具體上線時間。

延伸閱讀：Apple｜AirPods Max 2、AirPods Lite於明年登場 特色及價格一覽▼▼▼

+ 6

延伸閱讀：盤點3款浪費金錢的數碼產品 AirTag性價比低 隨時來個雙重損失▼▼▼

+ 13

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】