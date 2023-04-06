傳蘋果AirPods有新專利 充電盒將自備觸控螢幕 選歌外還可這樣
撰文：COOL潮流生活網
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成功帶起真無線藍牙耳機新風潮的 AirPods，自 2016 年推出至今已將近 7 年之久，時至今日蘋果已推出 AirPods、AirPods Pro 等多款藍牙耳機系列，但不管是耳機本體或充電盒，外型設計上的更動並不顯著，而近期隨著一份 Apple 最新專利的曝光，揭露了蘋果可能在未來的AirPods 充電盒上加入更多的功能，提供果粉更直覺式的手勢操作。
蘋果新一代AirPod充電盒新專利曝光！自帶觸控螢幕
根據美國專利商標局近期公布的蘋果專利申請顯示，未來 Apple 打算在 AirPods 充電盒上加入螢幕和觸控功能，讓果粉可以直接控制無線耳機的相關操作，以增強耳機的實用性。
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文件中還揭露了新一代 AirPods 充電盒的硬體配置，除了既有的充電功能之外，還可以進行音樂的播放/暫停/切換歌曲，甚至顯示來電、天氣、地圖導航和錄影等功能。
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