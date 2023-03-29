王思聰家裏伺服器電腦再次升級　兩顆AMD Zen4處理器值18萬

電丸科技受邀對王思聰家中的網絡進行了新一輪的改造，以提高伺服器算力。



據悉，王思聰家中原來有兩套由AMD EPYC 7763處理器搭建的伺服器平台，此次改造再加兩顆AMD EPYC 9654處理器，該處理器是AMD目前最高端的伺服器/數據中心處理器，採用Zen4架構，96核192線程設計，單SKU的定價為11805美元（約92,660港元）。

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改造中，電丸科技還替換了UPS電源，升級到華為全光口交換機，並通過調試實現了三台伺服器100G光纖連接，速度較之前顯著提升，不論對戰遊戲、互傳文件還是小型直播，都有很快的表現。下一步，電丸科技可能會用儲能平台來替代現有的三個UPS電源。這次改造不僅滿足了王思聰家中的需求，也展示了AMD EPYC 9654處理器在高性能計算領域的優秀表現，有助於推動該領域的發展。

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