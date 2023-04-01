iPhone彈出這通知代表已遭盜用　網友發文掀熱論：一晚試過三次

現今社會幾乎人手一支手機，不過隨著科技發達，資安疑慮也跟著增加，近日就有網友分享，自己的手機被「中國福建」的人登入，嚇得他立刻更改密碼。消息一出，掀起討論，許多人都表示自己也遇到，而地點除了福建，也有四川、廣東。



▼▼收到iPhone盜用通知要點做？▼▼

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蘋果手機跳登入通知，可能是遭盜用

一名網友近日在Dcard發文，表示晚間手機突然跳通知，說有個位於中國福建省的裝置要登入他的Apple ID，嚇得他立刻按不允許，並更改Apple ID密碼。

文章曝光後，引發網友討論，紛紛留言表示，「我剛剛是南京」、「我也有！！！嚇得我ID跟密碼全改」、「太可怕了…我剛剛也是出現這樣的畫面欸」、「我也是，我的是南京，直接嚇到睡意全無」、「我是在南京西安，今晚已經出現三次了」、「我也有！收到兩次簡訊」。

事實上，這種狀況可能是你Apple ID帳號和密碼遭盜用，但遭雙重驗證的安全機制擋下來。因此除了按「不允許」，也要記得至iOS「設定」更改密碼。

什麼是雙重認證機制？

蘋果官網說明，雙重認證的設計是為了確保只有你可以存取自己的帳號。第一次在新裝置或網頁上使用Apple ID登入時，除了密碼之外，你還需要自動顯示在受信任裝置上的六位數驗證碼。使用雙重認證後，即無法單憑密碼存取帳號。

如何開啟雙重認證機制？蘋果官網表示，若是iPhone、iPad、iPod touch，只需前往「設定」、「你的姓名」、「密碼與安全性」，並點一下「開啟雙重認證」，按照指示操作即可。如果是網頁，則前往 appleid.apple.com，並使用Apple ID登入，等回答完安全問題後，就會看到升級帳號安全性的提示，這時點選「繼續」、「升級帳號安全」，按照指示操作即可開啟。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：iPhone跳出這通知，小心已經被盜！一堆人收到哀號，2解方曝光】