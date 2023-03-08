可待機52天！內置10000mAh電池還能當尿袋用　三防智能手機發售

近日，Oukitel官網推出了其最新款的三防手機——Oukitel WP22，該手機不僅擁有防塵防水等級為IP68和IP69K的特性，還內置了高達10000mAh的電池，官方稱其最長待機時間可以達到52天。



Oukitel WP22是一部內置10000mAh電池的三防智能手機

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該手機正面採用6.58英寸FHD+屏幕，後置配備三攝鏡頭，包括4800萬像素的主攝、200萬像素的副攝以及2000萬像素的夜視鏡頭，處理器採用聯發科Helio P90，RAM和ROM分別為8GB和256GB，運行的是Android 13操作系統。

值得一提的是，Oukitel WP22的後置還配備了一個超大的揚聲器，支援4W功率的輸出並且支持輸出最高125dB的音量，方便在嘈雜的環境中使用，同時在緊急情況下還可通過手機發出音量來呼救。

另外，內置的10000mAh大容量電池不僅大幅度提高了手機使用時長，還可為其他手機充電。Oukitel WP22是一款兼備強大性能和多項實用功能的三防手機，對於戶外活動和極端環境下的使用，具有不可替代的優勢。

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