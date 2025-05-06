JBL Charge 6實測｜防水藍牙喇叭登場 AI音效強化與極限防護

JBL Charge 6實測｜JBL 最新推出的 Charge 6 防水便攜式藍牙喇叭，延續經典系列的強勁音效與耐用設計，同時加入多項創新功能，包括 AI 音效強化技術、Auracast 多喇叭串聯，以及更長續航表現，瞄準戶外愛好者與音樂發燒友需求。新機不僅提升音質與防護能力，更在便攜性與實用功能上全面升級，成為今夏戶外活動的熱門配件。



中型藍牙喇叭而言，性價比非常高。

AI 音效強化 澎湃低音無損細節

Charge 6 搭載全新「AI Sound Boost」技術，透過即時分析音訊訊號，動態優化驅動單元的輸出效能，大幅增強低音表現與整體音量。即使在高音量播放時，也能有效降低失真，確保人聲清晰、節奏分明。對於喜愛重低音曲風或戶外派對的用家而言，此技術能讓音樂更具穿透力，無論是電子舞曲或搖滾樂，均能呈現豐富層次。

此外，Charge 6 支援 USB-C 無損音質播放（需配合支援無損格式的設備），滿足音頻愛好者對高解析音樂的需求。搭配 JBL Portable App 的未來更新（預計 2025 年第二季度推出），用户可進一步解鎖進階音效調校功能，自訂專屬聆聽體驗。

非常合適外出戶外使用，擁有IP68防水效能外，亦有 1 米抗摔能力。

極限防護設計 無懼戶外挑戰

作為主打戶外使用的喇叭，Charge 6 的耐用性全面升級。其通過 IP68 防水防塵認證，可承受 1.5 米水深浸泡 30 分鐘，並具備 1 米抗摔能力，即使不慎跌落地面或遭遇暴雨，仍能正常運作。機身採用加固結構與防滑材質，搭配新增的「手提帶」設計，單手即可輕鬆攜帶，無論是沙灘露營、登山遠足，或泳池派對，Charge 6 皆能穩固伴隨。

左右兩邊低音輸出，令音樂播放得更有力量感。

可以利用手機app作不同的設定，而且更可以連上2個Charge 6用作環迴立體聲播放。

28 小時超長續航 化身行動電源

Charge 6 內置 34 Wh 大容量電池，單次充電可提供最高 24 小時播放時間，開啟「Playtime Boost」模式後更可延長至 28 小時，續航力較前代提升 40%。同時，其支援快速充電功能，充電 10 分鐘即可播放 150 分鐘，大幅減少等待時間。此外，機身內建移動電源功能，可透過 USB-C 接口為手機等裝置緊急充電，解決戶外電力短缺的痛點，讓音樂與設備續航同步無憂。

因為內置大電池的關係，可以逆向為手機充電。

多喇叭串聯 打造沉浸聲場

Charge 6 新增「Auracast」無線串聯技術，用户可將兩台喇叭配對成立體聲組合，或串聯多台 JBL 裝置同步播放，擴展音場覆蓋範圍。無論是庭院燒烤、露營晚會，或大型戶外活動，只需簡單設定即可營造環繞音效，提升團體娛樂體驗。

只需一按便可以作不同的操作及配對。

Charge 6 延續簡易操作設計，機身按鍵直覺易控，並可透過 JBL Portable App 遠程調節設定。售價為 $1,399，與同級喇叭而言非常不錯，亦適合預算有限但追求高性價比的用家。