電視/投影機該如何選擇？　4大因素評估優劣　家居配置做好規劃

不同的家庭，電視和投影該選哪一個？要我說的話，有錢就都買了。



▼▼▼電視、投影機點揀好？▼▼▼

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投影白天沒法用，畢竟亮度還是不夠，拉窗簾的話，白天怪怪的，再說冬天拉窗簾好冷的，曬不到太陽也不開心。

同時投影用在客廳也不太合適。客廳一般都有背景牆，在牆上面掛一個幕布，佔地方也不美觀。電動幕布的電機挺沉，並且體積也不小。如果你早就裝修好了，為了掛這個電動幕布，你得找工人打孔安裝，並且背景牆上面你要是沒有留電源口，幕布都沒法通電。

所以投影機要是在客廳使用，最好是有大面積的白牆，一般的家庭還真沒這個環境，客廳東西太多啦，各種擺件、花花草草、孩子的玩具、獎狀、照片等等，掛哪都是，去哪找那麼大面積的白牆。如果是想安裝幕布，也最好是裝修的時候就開始規劃，這樣才能留好接口。

投影機更適合在臥室或者書房等環境中使用，臥室床的對面一般正好有塊大面積的白牆，有的家有壁紙，也都是淺色的，不影響，晚上關燈顯示畫面問題不大。當然如果是印花深色的壁紙，那就沒辦法了。如果是純色的，現在有投影機有「壁色校正」的功能，可以校正出原本的顏色，所以也能用。

電視和投影是互相補充的關係，如果你確實是只能買其中的一個，從人群來看，我建議是有老人的家庭，還是買電視吧，他們白天要看的，投影機不能用，那就麻煩了。如果是兩個年輕人，白天基本沒時間看電視的，可以根據自己客廳或者臥室的狀況，選擇投影機。

從使用場景來看的話，投影機和電視的差別不大，但是投影機玩遊戲的效果可不是特別好。因為入門的投影機色彩，對比度都不是特別好，反倒是電視玩遊戲其實體驗更出色一點。現在電視的配置比投影機高、高刷、HDR或者4K，電視基本都是標配了。但是投影機要是有這些配置，那得一萬多元了。

從便攜上來看，投影機是一大優勢。如果你是租房，那買投影機就很香。搬家的時候直接輕鬆拿走，買電視的話你可不好搬家。如果租房的地方沒大屏。其實挺不方便，看看綜藝，影片等等只能用手機或者手提電腦等等，尺吋還是太小。買個投影機，可以跟著你很久，走哪帶哪，不浪費。

從價格上來看，投影機實際上更貴，中國的液晶電視是真的便宜。好一點的投影機一般都有3000元以上，但是如果你有這個預算，電視基本是橫著挑了，除非是高端產品，不然你都能帶回家。投影機就不行了。 3000元可選的可不多。

以上就是電視和投影如何選擇的一個想法， 我還是覺得最好是都買，如果不是租房的話，客廳電視，臥室投影機，兩個屏幕還不搶大屏不是，家里人口多了，可以各自選擇自己想看的。如果你是圖個便攜，那投影機就是更好的選擇。

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