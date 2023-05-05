Google公布將發售首部摺疊手機Pixel Fold　雙OLED面板只售這價格

撰文：中關村在線
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近日，Google通過其「Made by Google」官方Twitter賬號宣佈，將於5月10日正式發布Pixel Fold摺疊手機。並展示了該款手機的整體設計。機身背面延續Pixel系列風格，相機區域呈長條形凸起，搭載3顆攝像頭。

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據報道，後置攝像頭分別為4800萬像素主攝（f/1.7光圈）、1080萬像素長焦鏡頭（五倍光學變焦）以及10.8MP超廣角鏡頭（f/2.2光圈）。Pixel Fold配置12GB LPDDR5記憶體，提供256GB與512GB兩種存儲版本，售價為1799美元起。

影片進一步確認，Pixel Fold搭載Tensor G2晶片組，採用升級版三星5nm工藝製程，性能超越Pixel 7系列。外屏尺寸為5.8英寸（分辨率2092×1080），內屏尺寸為7.6英寸（分辨率2208×1840）。兩個顯示屏均為OLED面板，刷新率達120Hz。

Google計劃在5月10日開啟Pixel Fold預購，預計6月底發貨。

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