vivo X Fold2國內開售　首款SD8 Gen 2摺機　120W快充外還有這些

vivo X Fold 系列雖為品牌旗艦摺屏手機，但向來走高效能價格比路線；這次廠方新作 X Fold 2 亦不例外，以低至 8,999 人民幣（約港幣 $10,280）入場價，帶來 Snapdragon 8 Gen 2 平台、5,000 萬像 OIS 光學防震 ZEISS 變焦三鏡，兼雙螢幕超聲波指紋辨識等旗艦手機功能。



跟同場發表揭蓋摺屏 X Flip 一樣，配備 Snapdragon 8 Gen 2、LPDDR5X RAM 跟 UFS 4.0 儲存、及自家 V2 影像晶片的 vivo X Fold2 同樣已在國內開放預售、及於下週五（4 月 28 日）上市。裝置擁有天青藍、弦影黑及華夏紅三種色款，及 12+256 跟 12+512 兩種儲存配置，售價分別為 8,999 人民幣（約港幣 $10,280）及 9,999 人民幣（約港幣 $11,420）。

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具摺合 13.2mm、展開 6.67mm 厚度、機重僅 278g（素皮版）的 vivo X Fold2，螢幕用上 8.03 吋 2,160 x 1,916 解像度 120Hz LTPO 4.0 動惑更新率三星 E6 材質 AMOLED 螢幕；配以相同 E6 面板 6.53 吋 2,520 x 1,080 像素 120Hz 更新率 AMOILED 外屏，及達 1,800 nit 峰值亮度（外屏為 1,600nit），跟雙屏超聲波指紋辨識，畫面表現備受期待。

X Fold2 採用的航空級水滴鉸鏈，既通過德國萊茵 40 萬次折疊測試，同時亦能作 60 至 120 度懸停顯示；其他機身效能方面，內置 4,800mAh 電池的 X Fold2 支援 120W 有線及 50W 無線閃充；鏡頭部份其配備由 IMX866 感光元件 5,000 萬像 OIS 主鏡、跟同採 IMX663 感光元件的1,200 萬像廣角及 2x 人像鏡頭，組成 ZEISS 變焦三鏡，並加入了 ZEISS T* 鍍膜。

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