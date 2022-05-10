小米POCO F4 GT實機試｜旗艦配置拉高性價比、惜實體肩鍵未能用盡

POCO F4 GT 實機評測｜小米旗下的手機品牌主要有三，除了主流的 Xiaomi、Redmi 之外，另有主打年輕化的 POCO 品牌，除了平價機種，更一直以遊戲性能為旗下手機的重要賣點，但對有求的手機用戶而言，5月 11日正式供港的 POCO F4 GT 才算是 POCO 首部「真．電競手機」。



小米方面今日（5 月 10 日）稍早公布了 POCO F4 GT 在港上市發售詳情，其 12GB+256GB 版本開價＄4,999，單就處理器配置而言，POCO F4 GT 已成為同級機種當中最平價的一部，而且機身上多種為遊戲而設的功能，更令性價比進一步提高。

POCO F4 GT 懶人包、10 大規格／功能賣點重溫

POCO F4 GT 除了機身加入 POCO 的商標，以及加推 POCO 的招牌顏色之外，其內置的硬件配置與 Redmi K50 電競版沒有兩樣，同樣採用目前 Android 市場最強的處理器 Qualcomm Snapdragon S8 Gen1，同時加入了機迷相當鍾情的實體肩鍵，難怪 POCO 官方稱之為「硬核遊戲手機」。

👇👇👇按圖放大重溫 POCO F4 GT 10 大規格／功能賣點👇👇👇

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POCO F4 GT 上手、旗艦級質感

除了最基本的黑、銀色之外，POCO F4 GT 又有推出品牌的招牌黃色機身版本，配合黑色點綴有點大黃蜂的味道，十分搶眼（蔡浩騰 攝）

從中國內地版本的 K50 電競版轉生的 POCO F4 GT，是 POCO 品牌迄今最強規格的手機，在外型設計上非常有旗艦機的味道。

POCO F4 GT 機背上的磨沙玻璃中間有保留光滑的線條，形成凹凸紋理，有效增加了手機的握持手感（蔡浩騰 攝）

POCO F4 GT 採用金屬邊框及玻璃的高階機常見配搭，但對機身塑型就十分講究，尤其金屬邊框採用了適當的變形設計，使其平直邊位有助提升握持感之處，背面又可以保留了一定的弧度以貼合手掌，加上不俗的重量平衡，手感在近年的手機機種而言算是數一數二。

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旗艦級機能、打機只有一個缺點…?

POCO F4 GT 最為人熟知的特點，在於＄5000 以下的價格，就可以提供 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 的處理器配置，跑分成績自然就是傲視同群👇👇👇

但坦白而言，單賣「規格」的機種，市場上從來不缺，如果要數 POCO F4 GT 最強的賣點，應該是將數項軟、硬功能一同考慮的遊戲體驗，即除了處理效能以外，還要考慮遊戲手感、機身散熱等等的範疇。

以 POCO F4 GT 以最高畫面配置遊玩了《PUBG: New State》（蔡浩騰 攝）

為了測試這一點，我們就以 POCO F4 GT 以最高畫面配置遊玩了《PUBG: New State》，它與《原神》同樣是目前 Android 系統中數一數二食資源的大作，而在約 40 分鐘的兩個回合遊戲中，POCO F4 GT 的畫面輸出都相當流暢，未會出現某些機種因處理力驟降而出現的「疾格」情況，同時其實體肩鍵亦可以發揮到額外兩個按鍵的作用，在用作射撃、開鏡等操作上都更得心應手。

然而我們必須要提出的，是 POCO F4 GT 雖然標榜了在機身內配備完善的散熱架構，但 S8 Gen1 的熱量卻並非一般，致使在遊戲 5 分鐘後機身已呈悶熱的狀態，而且持續到遊戲結束，機身依然保持稍高溫度，雖然未至於到「辣手」的程度，如果長期遊戲的話就可能會導致會有一定的不適感，以一部標榜「硬核遊戲」的手機而言的確有點可惜。

肩鍵可以再用盡一點

POCO F4 GT 上加入的磁動力肩鍵提供上佳手感，然而卻可以為用家多考慮一層（蔡浩騰 攝）

POCO F4 GT 上加入的磁動力肩鍵，在手機界早已非新鮮之物，但對遊戲體驗的提升有著相當實在的助益，今代提供的磁力回彈感，相信會玩遊戲的用家都絕對滿意，然而它亦並非毫無缺點，尤其當考慮到手機要在日常使用時，就會顯得有點美中不足。

在日常的實用層面，POCO 有為 F4 GT 的肩鍵加入一系列系統功能的開關，例如長按／快按兩下可以打開電筒、啟動相機功能等等，令肩鍵作為快捷鍵可以有多一個用途。

但有些在他廠同類型設計中會加入的功能卻欠奉，例如並不能當成快門鍵使用，或是不能將之設定成某些 Apps 的快速啟動鍵，令 POCO F4 GT 的實體肩鍵的應用層面大減，又是另一可惜之處，不過這些都可以從軟件層面補足，還望 POCO 方面可以為 F4 GT 提供補強更新吧。

POCO F4 GT 實機拍攝測試

作為 POCO 品牌的年度旗艦，F4 GT 的拍攝能力雖非為重點，但仍然有著不俗的水平，其 6400 萬像素鏡頭的輸出於日景、低光環境都有著不錯的輸出，如果對拍攝僅要求快捷、方便的話，POCO F4 GT 的表現絕對是合格以上水平。

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