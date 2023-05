腦場格價|Switch 《薩爾達傳說:王國之淚(The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom)》在 5 月 12 日就正式發售,作為 Switch 平台上本年度最受注目大作,相信有不少人已經準備入手,甚至已經預購了數碼版本、待正日一到即時下載遊玩。

但原來今作由於內容比上集《曠野之息》更為豐富,故遊戲檔案更大,想要玩數碼版本的機迷要做足準備了!



《王國之淚》遊戲檔案極大、佔 Switch 內存一半?

近日任天堂在官方 Twitter 上載了一則公告,表明 Switch 數碼下載版本的《薩爾達傳說:王國之淚》檔案體積將為 16.3GB,而有鑒於 Switch 內部的儲存空間只有約 32GB,如果有玩數碼下載版遊戲的機迷(尤其有用數碼版方式保存前作),基本上一定不夠用。

近日任天堂在官方 Twitter 上載了一則公告,表明 Switch 數碼版本的《薩爾達傳說:王國之淚》檔案體積將為 16.3GB(圖 Twitter)

針對 Switch 內儲存不足的問題,任天堂方面就提議了兩個方法,一為在機內的資料管理中將不需要的資料刪除,但這也代表要玩家放棄一、兩個已存在於機內的遊戲(只要用同一帳號登入就可以重新下載);而另外一個方法,則是為 Switch 購入一張 MicroSD 卡以擴充容量。

Switch 專用 MicroSD 卡入手前必知 7 點

由於記憶體在全球供應過剩,MicroSD 卡的價格亦在過去年多以來越跌越有,但在購買 Switch 用的 MicroSD 卡之前,首先要了解 Switch 本身對於記憶卡的需求,並不是最貴、最快、容量最大的就是最好,反而中價位買到的型號,才是最能發揮 Switch 的記憶體擴充功能的。

深水埗腦場 Switch 適用 MicroSD 卡格價

看了以上各點,還未清楚哪一張卡最適合自己的 Switch 使用?《香港01》科技玩物記者就走訪深水埗黃金電腦商場,最行了最新一輪的 MicroSD 卡格價,並從中選擇了 10 張存取速度符合 Switch 所需要的 MicroSD 卡、及其各容量版本的價格供各位參考,各位可以在《薩爾達傳說:王國之淚》推出前可以做定準備👇👇👇