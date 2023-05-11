Google推出全新AI工具Project Tailwind　人工智能讓學習事半功倍

Google（谷歌）推出了「Project Tailwind」，這是一種新的 AI 優先工具，它實際上是未來的筆記本，可幫助您在編寫信息時研究信息。



除了在 Google 搜索和 Workspace 產品（例如 Docs 和 Gmail）中集成新的 AI 之外，Google 還啟動了「Project Tailwind」。

▼▼▼Google推出Project Tailwind▼▼▼

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Google將 Tailwind 解釋為「AI-first notebook」，它可以從你上傳的文檔或 Google Drive 中的文檔中提取信息。

用戶可以用自然語言向 AI 提問，並在他們的文檔（包括註釋）的上下文中得到幫助。實際上，這可以創建不基於網絡信息的學習指南，還有「新想法」、「閱讀測驗」和「總結」按鈕。

「Project Tailwind」的候補名單現已開放，但目前僅在美國可用。Google表示它仍處於「早期」階段。

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