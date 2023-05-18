Xiaomi Civi 3配最新MediaTek 8200 Ultra　連拍提速235%拍人更美

小米Civi 3將於5月發布，經過預熱後，小米官方宣佈該手機將全球首發天璣8200 Ultra晶片，並有望支援5G異網漫遊功能。



據小米介紹，天璣8200 Ultra與小米聯合定義，可以使小米Civi 3的影像全面提升。此次更新帶來了兩大技術升級：影像算子強化加速和影像功能全面適配優化。

+ 4

天璣8200 Ultra的加持下，超過30個小米影像大腦算子晶片級強化，並且功耗降低、速度提升，連拍最高提速235%。這一升級意味著手機續航將進一步增加，連拍速度也將更快，能夠捕捉更多的精彩瞬間。

此外，小米影像大腦還新建了「跨平台中間層」，30多個小米影像功能首次落地天璣移動平台。支援5G異網漫遊功能的小米Civi 3，可以在沒有5G網絡覆蓋的地方接入使用另外一家運營商的5G網絡，減少信號盲區，使5G網絡使用更加方便。

延伸閲讀：小米13備9種顏色哪款最受歡迎？雷軍親自發起投票 結果有點意外

+ 5

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】