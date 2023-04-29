小米13/13 Pro/13 Ultra 參數比較　各有優勢邊款先最啱你？

早前，小米正式發布了小米13 Ultra。自小米10開始，小米就開始了數字旗艦三款機型覆蓋4000到7000元市場的產品策略。那麼小米13/小米13 Pro/小米13 Ultra這三款手機到底應該怎麼選呢？下面我們先來看三款手機的主要參數對比。



三者相同的地方是：搭載了今年旗艦處理器第二代驍龍8（Snapdragon 8）移動平台+LPDDR5X+UFS4.0鐵三角組合，並且都支持IP68，其他方面三者的差距非常大。

▼▼▼3款機型大比較▼▼▼

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1）小米13

小米13是近些年少有的小屏直屏四等邊旗艦機，目前智能手機的發展方向是做大做重，6.7英吋的屏幕已經是標配。目前主流的手機廠商，只剩下蘋果一直在堅持喬布斯的「黃金手感」，推出了iPhone SE和mini系列。但是，消費者對於小屏尺吋的手機並不買賬，連mini也被砍掉了。

小米13的機身雖小，但是配置依舊達到了旗艦級別。

目前手機廠商在不斷的堆疊影像參數，而拍照體驗是很多人不太關心的方面。這次小米13做到了四點：各焦段顏色一致、滑動變焦流暢、預覽所見所得、拍照速度快。

多攝為手機帶來了更多的焦段，但目前很多手機在不同的焦段拍攝顏色是不一樣的，這是需要廠家花非常多時間調教的。小米13的滑動變焦的動畫銜接非常流暢，即使快速的來回滑動依舊保持流暢。這是以前的小米手機完全不可能做到。

小米13的發布會上的數據，小米要比iPhone好。這1個月的真實使用體驗來看，小米13的續航確實不錯，大家可以看一下我的實際使用體驗。

也有很多博主測試小米13和iPhone 14 Pro Max，小米13實際表現都要優於iPhone。這個成績對於只有4500mAh的Android旗艦來說是非常難得的。其中大部分功勞要歸功到第二代驍龍8上，還有三星E6、以及LPDDR5X、UFS 4.0以及MIUI14的共同優化。

可以這樣說，小米13的小屏手感是非常好的，但並沒有因為小屏而閹割。用了大概半年的小米13，筆者是十分推薦這款手機的。

2）小米13 Pro

小米13 Pro正面採用了一塊6.73英吋的2K超動態屏幕，3200×1440分不開，120Hz無級可變刷新率，全新發光材料，全屏亮度1200nit，峰值亮度1900nit，支持杜比視界、HDR10、HDR10+、HLG，支持前後雙感光，環境色溫感應，自然護眼模式，1920Hz調光。

小米13 Pro整體的影像配置非常強悍：

- 14mm f/2.2徠卡超廣角 50MP 支持超微距

- 23mm f/1.9徠卡主攝 1英吋IMX989 50MP單像素1.6um/融合像素3.2um ，8P非球面鏡防眩光專業鍍膜 邊緣塗墨 HyperOIS超級光學防抖

- 75mm f/2.0徠卡浮動長焦 50MP OIS 浮動對焦鏡頭 10cm超級特寫

在充電方面，小米13 Pro採用了120W快充，該機電池容量為4820mAh，這也是小米13系列中充電最快的機型。

延伸閱讀：小米13 Pro搭載驍龍8 Gen 2晶片 遊戲性能打敗iPhone 14 Pro Max

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3）小米13 Ultra

小米13 Ultra正面為一塊小米和華星光電聯合研發的6.7英吋參考級專業屏，3200x1440 522ppi，支持120Hz LTPO可變刷新率，專業原色：基於 CIE2015 空間，支持 P3 色域和自動色彩管理，超動態顯示：1300nit 陽光屏、2600nit HDR峰值亮度，屬於國產屏幕TOP級別的，其屏幕峰值亮度是目前在售機型中的第一。

影像方面，小米13 Ultra的水平就不用說了，採用了1顆IMX989+3顆IMX858的組合，可以覆蓋很多焦段。一英吋主攝還有可變光圈，可玩性很高。

此外，小米 13 Ultra帶來了專門的攝影套裝，包含一個採用科技納米皮的保護殼，以及一個無線攝影手柄，能夠實現更為舒適的握持體驗，以及物理快門按鍵的獨特體驗。

一句話幫你選

小米13：想要一款小屏幕的直屏手機，各個方面十分均衡，那就選擇小米13。

小米13 Pro：想要120W快充，陶瓷機身，一英吋大底主攝就選擇小米13 Pro。

小米13 Ultra：想要TOP級別的影像體驗，對影像有非常高的追求就選擇小米13 Ultra。

大家怎麼選呢？

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