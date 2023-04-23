SSD固態硬碟選購指南　3大準則你要知　接口、顆粒類型要識揀

現如今，固態硬碟（SSD）已經囊括了整個市場，而且價格跌至白菜價，1TB M.2 NVME固態已經跌破300大關，無論是組裝電腦、升級舊電腦還是購買新機，我們都不可避免地要面對它。因為人們已經達成共識，認為固態硬碟是速度的保證。



然而，伴隨著固態硬碟普及的過程中，市場上也不可避免地出現了一些質量差的偽劣產品。這些產品規格不同，性能表現差距極大。因此，我們有必要提供一份「避坑指南」，以幫助大家避免買到質量差的固態硬碟。

▼▼▼SSD固態硬碟選購指南▼▼▼

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1）接口類型

關於固態硬碟的接口類型，很多人會忽略這一點，認為只要有接口能插上去就可以了。然而，不同的接口類型對固態硬碟的性能有著很大的影響。目前市面上比較常見的接口類型有SATA、M.2和PCI-E。它們所代表的速率從低到高逐漸增加。

PCI-E接口的固態硬碟性能最強、價格也最貴，因為它是通過顯卡通道傳輸數據的。一般情況下，大家會選擇M.2接口，但是需要注意的是必須選擇NVMe協議的接口，否則速率和SATA3是相同的。因此，在購買固態硬碟時，需要仔細考慮接口類型，以確保能夠獲得最佳的性能表現。

2）顆粒類型

在固態硬碟剛興起的時期，最常見的顆粒類型有SLC、MLC以及TLC。由於可擦寫次數直接影響到固態硬碟的使用壽命，因此它們的價格也會相應地受到影響。就價格、使用壽命以及性能來看，SLC、MLC、TLC這三種顆粒類型都是從高到低的一個順序。近年來，出現了一種名為QLC的顆粒類型，雖然價格相對較低，但是它的使用壽命和性能都相對較差。因此，我們需要避免選擇QLC。綜合來看，MLC相對不錯，性能和使用壽命僅次於SLC，而且價格也不算太貴。在購買固態硬碟時，我們需要注意顆粒類型的選擇，以確保能獲得最佳的性價比和使用壽命。

3）渠道與品牌

硬盤這種關係數據安全的設備，可千萬別貪圖便宜，要通過正規渠道、選擇知名品牌去購買。三星、光威、威剛、英睿達、西部數據、金士頓等都是不錯的選擇。太貴的SLC我們買不起，但是也千萬不能跳進QLC的渣渣坑裏啊！綜合來看，MLC還是很不錯的選擇。總之，千萬別貪小便宜，買到合適又可靠的硬碟才是硬道理啊！

雖然現在固態已經挺便宜了，但是大家也不要貪圖便宜，買個不可靠的，損失的可是你的錢和心情哦。所以在選購之前一定要多了解一些專業知識，還可以看看別人的「血淚經驗」，別跟別人犯同樣的錯誤。不然再來一次被坑的話，恭喜你，你就是「固態小白」中的大佬了！

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